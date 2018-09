Time to say goodbye

Ständig müssen wir uns von etwas oder jemandem verabschieden. Manchmal sind es nur kleine Dinge, manchmal aber auch die ganz großen Veränderungen. Als die Eltern meiner besten Freundin nach vier wunderbaren Grundschuljahren entschieden, weg von der Bergstraße zu ziehen, habe ich den ersten großen Trennungsschmerz erlitten. Als Zehnjährige kann man sich schließlich nicht ins Auto setzen und die Freundin besuchen. Da sie auf’s Land zogen, war auch das Zug- und Busfahren anfangs zu kompliziert. Mit der Zeit lernen die meisten jedoch, mit der Trennung und der neuen Situation umzugehen. Irgendwann klappt es mit Zug und Bus, und hin und wieder können einen die Eltern auch mal fahren. Aber: Es ist nicht mehr das Gleiche, wie wenn die beste Freundin auch die Nachbarin ist. Heute sind wir mehr oder weniger erwachsen und können uns besuchen, wann und wie oft wir wollen, aber wir haben ziemlich viel verpasst im Leben der anderen. Endgültig wird es, wenn Menschen sterben. Sich für immer von jemanden, den man mochte und mit dem man viel Zeit verbracht hat, zu verabschieden, ist mit unglaublichem Schmerz verbunden. Da ich sowieso viel zu nah am Wasser gebaut bin und schon losheulen könnte, wenn mir mein Lieblingspullover nicht mehr passt, fallen mir endgültige Abschiede vermutlich noch schwerer als Otto Normalverbraucher. Was also tun, wenn Schmerz und Trauer an einem nagen? Zum Glück gibt es ja noch die beste Freundin, die, wenn sie auch 200 Kilometer entfernt wohnt, für mich da ist. Per Chat, per Telefon und im echten Leben. Bis neulich, Eure BAte

