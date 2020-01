Tipps für das Abenteuer Südostasien

Seit elf Wochen bin ich in Südostasien unterwegs und genieße die Sonne, das Meer und viele verschiedene Kulturen, die ich vor dieser Reise nicht kannte. In diesem zweiteiligen Artikel erkläre ich, wie ich jung und mit wenig Geld, direkt nach der Schule dieses Abenteuer starten konnte. Und ich verspreche dir, dass du das auch kannst, wenn du möchtest. In diesem ersten Teil des Artikels, werde ich dir erzählen, was dich auf Reisen in Asien erwartet und ob du dich auch alleine auf Reisen trauen kannst.

Vor elf Wochen ging meine Reise los. Mein erstes Land war Thailand. Ich war aufgeregt und wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde. Gibt es andere Reisende in meinem Alter? Wie viel kostet das Leben in Asien? Was werde ich erleben? Und ist es gefährlich, so fast alleine als junge Frau auf Reisen? Ich schreibe hier – fast alleine –, da ich mit meiner besten Freundin die Reise startete. Nach ein paar Wochen trennten wir uns, um das Leben als Alleinreisender zu erleben. Diese ganzen Fragen, die ich vor der Reise hatte und die du dir womöglich auch stellst, werde ich in diesem Artikel beantworten.

Die ersten Schritte

Zuerst einmal: Wie finanziere ich das Ganze? Ich habe bereits neben der Schule Teile meines Geldes gespart und viele verschiedene Jobs ausprobiert. Nach dem Abi arbeitete ich dann noch ein halbes Jahr in einer Bar. Wenn du ein wenig kreativ bist, findest du überall in deiner Umgebung Jobs, bei denen du eine Menge Geld verdienen kannst. An der Bergstraße gibt es viele Weingüter, die oftmals Hilfe beim Etikettieren et cetera brauchen. Vielleicht bist du aber auch sehr gut in einem Fach in der Schule und kannst so Nachhilfe geben. Am besten schreibst du dir alle Ideen, die du bekommst auf, und fragst einfach überall mal nach.

Das wird dich in Asien erwarten

Wenn du dich traust und eine Reise antrittst, erwarten dich in Thailand viel Dschungel, große Städte und exotische Früchte. In Laos zum Beispiel kannst du an türkisfarbenen Wasserfällen schwimmen, hohe grüne Berge besteigen und beeindruckende Tempel entdecken. In Vietnam erwarten dich große, belebte Städte, wie Hanoi. Beeindruckende Natur findest du im Norden, die aus Reisfeldern und riesigen Bergen besteht, sowie Strand im Süden des Landes. Es gibt so viele beeindruckende Länder auf der Welt, die es gilt, kennenzulernen.

Es ist nicht gefährlich

Gerade bin ich auf Bali in Indonesien und genieße ganz viel Strand, Palmen, super Instagram-taugliches Essen und grüne Reisfelder und Vulkane. In den letzten elf Wochen gab es keinen einzigen Moment, in dem ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, nicht sicher zu sein. Es gibt immer Menschen, die dir helfen. Seien es Mitarbeiter in deiner Unterkunft, Menschen auf der Straße die dir den Weg beschreiben oder andere Menschen, die du auf Reisen kennenlernst. Auch als Frau, zu zweit oder alleine, ist es meiner Meinung nach kein Problem, Asien zu bereisen. Die Einheimischen sind auf Touristen aus dem Westen und deren Bedürfnisse eingestellt. Und die meisten Länder sind besser erschlossen, als du dir vielleicht vorstellen kannst.

Atemberaubende Landschaften

Viele Wege führen nach Rom! Wenn du ein wenig kreativ wirst, kannst du, schneller als du denkst, genug Geld für eine längere Reise verdienen. Wenn du den Schritt wagst, erwarten dich atemberaubende Landschaften und aufregende Abenteuer. Ich kann dir versprechen, dass sich Reisen, in jedem Fall lohnen. Du wirst nicht enttäuscht sein.

Nächste Woche werde ich ganz offen über meine Finanzen sprechen und dir Tipps zum Geld sparen geben. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020