Tipps zum Studienbeginn

Der Oktober läutet an den meisten Universitäten das Ende der Semesterferien ein. In einigen Städten ging es sogar bereits im September wieder los. Vor allem für Studierende, die nun ihr erstes Semester beginnen, ist das eine spannende Zeit und es kommen viele Fragen auf. Wie komme ich in der Bibliothek zurecht? Wie organisiere ich mich in meiner ersten eigenen Wohnung? Und auf welche Weise finanziere ich mir überhaupt mein Studium? Auf diese Fragen gibt die BAnane-Redaktion Antwort.

Alltag/Haushalt

Bei vielen wird das Studium einen ganz neuen Alltag formen. So müssen sich die von zu Hause ausgezogenen Studierenden nun der Herausforderung ihres eigenen Haushalts stellen. Plötzlich kann man sich nicht mehr auf Mamas Essen verlassen, sondern muss sich selbst um sein leibliches Wohl kümmern. Da empfiehlt es sich, zum Beispiel in die Mensa zu gehen. Auf diese Weise spart man sich das Kochen. Hinsichtlich des Putzens der Wohnung sollte man in einer WG am besten einen Putzplan erstellen. Damit werden unnötige Streitereien vermieden und es muss nicht immer dieselbe Person die Toilette säubern. Und auch Wäsche waschen dürfte für manch einen Neuland sein. Solange man aber weiße und bunte Kleidung trennt und bei circa 30˚ Celsius wäscht, kann auch hier nicht viel falsch laufen. Laura Kress

Finanzen

Studieren ist teuer. Neben den Gebühren für Studium und Semesterticket fallen Büchergeld und Kopierkosten an. Wer auszieht, muss für Miete, Nebenkosten und Verpflegung aufkommen. Eine Geldquelle muss also her. Wer nicht ständig seine Eltern anhauen möchte, kann sich entweder um BAföG bemühen, sich auf ein Stipendium bewerben oder arbeiten gehen.

Nebenjobs

Vollzeit-Studierende dürfen maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten. Dabei dürfen sie maximal 450 Euro verdienen, ohne Sozialversicherungsabgaben zahlen zu müssen. Jobangebote finden sich in Internetportalen wie Xing, Indeed oder Monster. Aber auch das schwarze Brett im eigenen Fachbereich ist nicht zu verachten, denn dort werden Hiwi- und Tutorenstellen ausgeschrieben, die nicht nur ideal zum eigenen Studiengang passen, sondern auch für die Beziehung zu den Dozenten und dem Institut hilfreich sind.

Stipendien

Die Begabtenförderungswerke der Bundesrepublik bieten Studierenden Studien- und Promotionsstipendien an und unterscheiden sich dabei in ihrer politischen oder religiösen Ausrichtung. Wer die richtige Stiftung für sich selbst gefunden hat, kann sich meist zwei Mal im Jahr auf ein Stipendium, das sich in der Regel am BAföG-Satz orientiert, bewerben. Das schließt mehrere Bewerbungsrunden ein. Hier spielen gute Noten und gesellschaftliches Engagement eine ebenso wichtige Rolle wie das Bewerbungsschreiben.

BAföG

Ob und wie hoch der Anspruch auf Förderung nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz – kurz: BAföG – ist, hängt von den finanziellen Mittel der Studierenden und ihrer Eltern sowie ihren privaten Lebensumständen ab. Die Hälfte des monatlich ausgezahlten Geldes ist eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die andere Hälfte ein zinsloser Kredit, der im Anschluss an das Studium zurückgezahlt werden muss. Man differenziert zwischen allgemeinen Leistungen und Wohnungszuschlägen.

Vergünstigungen

Der Studentenausweis ist an vielen Unis nicht nur der Bücherei-Ausweis oder das Bahnticket – ihn zu besitzen, bringt auch großes Sparpotenzial für seine Inhaber mit sich. So profitieren Studierende aller Studiengänge und Abschlüsse von Rabatten beim Kauf von Kino-, Theater- und Opernkarten. Die entsprechenden Häuser verkaufen ihre Restkarten meist am Tag der Vorstellung noch günstiger. Eintritte in Schwimmbäder, Parks und Museen sind ebenfalls oft reduziert. Das Portal UNiDAYS bietet nach Registrierung Rabatte auf Kleidung, Schuhe und Elektronika an.

Hinweise

Deutsche Studienausweise werden innerhalb der Europäischen Union meist problemlos anerkannt. Internationale Rabatte erhalten Studierende mit der International Student Identity Card – kurz ISIC. Manche Unternehmen bauen allerdings eine Altersgrenze ein und verlangen von älter aussehenden Studierenden zusätzlich zum Studentenausweis auch noch einen Altersnachweis. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.10.2019