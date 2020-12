Treffpunkte für Jugendliche sollen her

Nach ihrem Wahlsieg vor einigen Wochen äußert sich die nächste Bürgermeisterin Bensheims, Christine Klein, gegenüber der BAnane-Jugendredaktion zu den Vorhaben ihrer kommenden Amtszeit und erklärt ihre Vorgehensweisen.

Frau Klein, wie werden Sie versuchen, die „kurzen Entscheidungswege“ in Ihre politischen Maßnahmen einzubringen?

Christine Klein: Ich trete mein Amt als parteiunabhängige Bürgermeisterin dieser Stadt an, ohne eigene „politische Hausmacht“. Denn mein oberstes Ziel ist, die im Bensheimer Stadtparlament vertretenen Parteien für einen „offenen, fairen und sportlichen Wettkampf“ um die besten Lösungen für die zukünftige Gestaltung Bensheims zu gewinnen. Mit intensiven und konstruktiven Diskussionen, aber ohne parteipolitischen Zank. Einbinden will ich auch die Bewohner Bensheims mit guten Ideen für eine moderne und lebenswerte Stadt. Wenn das gelingt, können die „Entscheidungswege“ kürzer werden.

Was sind Ihre konkreten Pläne in Bezug auf den Ausbau des ÖPNV und der Radwege?

Klein: Der Ausbau eines Nachtbus- und Ruftaxisystems, aber auch eines intelligenten und digitalisierten ÖPNV kann nur in Zusammenarbeit mit den betreffenden Firmen gelingen. Gemeinsam werden wir auf diese zugehen und über konkrete Schritte zur Entwicklung eines verbesserten Angebots beraten. Wichtig ist bei diesen Gesprächen die frühzeitige Einbindung der Nutzer. Diese wissen am besten, welche Bedürfnisse sie haben und was heute fehlt. Mein Interesse gilt hierbei vor allem einer besseren Anbindung der Ortsteile in späten Abendstunden und in der Nacht.

Für den Ausbau der Fahrradwege muss ein „Masterplan“ erstellt werden, den ich auf den Weg bringen werde. Unverzichtbar ist auch hier die Einbindung jener, die diese nutzen werden. Ihr Input wird prägend für die Planung und Gestaltung sein.

Was werden die ersten Dinge sein, die Sie für die Jugend umsetzen möchten und wie werden Sie das tun?

Klein: Mein Ziel ist es zunächst, gemeinsam mit den Schülervertretungen und Jugendorganisationen zusätzliche Aufenthaltsorte für die Jugend zu schaffen. Einbinden möchte ich auch Bensheimer Vereine und andere Organisationen wie die Kirchengemeinden, die engagiert für die Jugend arbeiten. Ich werde hierzu Interessierte zu einem runden Tisch einladen.

Frau Klein, wie sehen Ihrer Meinung nach die nächsten Jahre Bensheims und vor allem die der Jugend aus?

Klein: Bensheim muss eine lebenswerte Stadt für alle Generationen sein und bleiben. Aus Gesprächen weiß ich aber, dass sich viele junge Bensheimer von der Politik ein wenig abgehängt und unberücksichtigt fühlen. Mein erster Schritt dagegen könnte die Gründung eines Jugendparlaments sein, das beratend die Interessen der Jugend gegenüber der Stadtverwaltung und des Stadtparlaments vertritt. Dies gilt es allerdings erst zu prüfen.

Welche Maßnahmen schlagen Sie für die aktuelle Corona-Situation gerade in Bezug auf den darunter stark leidenden Vereinssport und dessen meist noch junge Mitglieder vor?

Klein: Als neue Bürgermeisterin muss ich mir zuerst ein Bild über die aktuelle und zu erwartende finanzielle Situation der Stadt machen, bevor ich Aus- oder Zusagen mache. Die Folgen der Pandemie werden die städtischen Budgets auf Jahre belasten, weshalb ich um Geduld bitte. Denn auch hier gilt für mich: Zusagen, die ich mache, will ich auch halten. Sie können sicher sein, dass ich mich um finanzielle Mittel für die Jugend- und Vereinsarbeit bemühen werde, aus dem städtischen Budget und falls verfügbar aus Landesmitteln. Aber auch um Unterstützung von Sponsoren und anderen Spendern werde ich mich bemühen, so wie ich es über sehr viele Jahre erfolgreich für das Frauenhaus Bergstraße gemacht habe. Marco Mautry

