Übervolle Teller ohne viel Qualität

Das Essen in Buffetform verbreitete sich ab dem 17. Jahrhundert von Frankreich aus in die benachbarten Länder. Von Napoleon heißt es sogar, er sei ein Anhänger dieser Art der Essensdarbietung gewesen, da es weniger förmlich ist.

Auch wenn es in vielen Restaurants angeboten wird, finde ich, ist die Essensform All you can eat heute nicht mehr zeitgemäß ist. Meiner Meinung nach nehmen sich die Restaurantbesucher oft zu viel Essen auf den Teller und wenn es ihnen nicht schmeckt, wird der noch volle Teller dem Ober zum Abräumen gereicht. Außerdem ist es nicht förderlich, zu viel zu essen, da man dadurch seiner Gesundheit schadet. Auch der Umwelt tut es nicht gut, schließlich muss viel Fleisch produziert werden, das wichtige Ressourcen, wie Wasser und Energie frisst.

Ich finde es auch störend, dass am Tisch nie Ruhe einkehrt und das besonders, wenn man in größerer Gesellschaft am Tisch sitzt. Ein ständiges aufstehen, aussuchen und hinsetzen ist von Nachteil für Tischgespräche. Insgesamt herrscht auch meist im ganzen Restaurant eine gewisse Unruhe, da die Gäste ständig vom Tisch zum Buffet laufen und wieder zurück.

Ein weiterer Aspekt, der für Essen à la carte spricht, ist, dass der Kellner dem Gast eine Menüfolge mit entsprechendem Getränkevorschlag empfehlen kann. Als Laie hat man nicht die Erfahrung, welche Gänge zusammenpassen. Bei All you can eat wird der Teller einfach unübersichtlich mit einer großen Menge von Essen bestückt, ohne auf Qualität zu achten. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019