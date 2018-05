Anzeige

Nicht nur der Regen hatte die Freude über die Weinlagenwanderung des vergangenen Jahres getrübt. Auch große Mengen an in den Weinbergen zurückgelassenem Müll und aggressives Verhalten stark alkoholisierter Wanderer hatten vor allem auf Seiten der Veranstalter für Ärger gesorgt.

Das sollte sich dieses Jahr ändern – und zwar durch ein neues Sicherheitskonzept, welches eine erhöhte Anzahl an Toiletten, Mülleimern und den Einsatz von Securitykräften beinhaltete. Aber griff das neue Konzept tatsächlich? Rückte der ursprüngliche Sinn der Weinlagenwanderung wieder in den Fokus?

Eine weitgehend positive Bilanz lässt sich zumindest hinsichtlich des Müllproblems ziehen. So waren am Wegesrand auffällig viele Behälter aufgestellt worden, in denen Wanderer Flaschen und Becher entsorgen konnten. Zusätzlich war dieses Jahr ein Pfandsystem eingeführt worden. Kaufte man eine Flasche, musste man einen zusätzlichen Euro zahlen, den man bei Rückgabe des Leerguts und einer grünen Pfandmarke wieder zurückgezahlt bekam.