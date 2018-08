Anzeige

1980 in Deutschland eingeführt, wird seit 1996 in allen EU-Ländern halbjährlich die Zeit umgestellt. Hintergrund der Einführung war es, Energie zu sparen, woran weiterhin festgehalten wird. Laut dem Bundesumweltamt wird tatsächlich in der Sommerzeit weniger Energie verbraucht, da abends seltener das Licht angeschaltet wird. Diese Energieeinsparung wird allerdings in den Wintermonaten durch vermehrtes morgendliches Heizen wieder verbraucht. Nebst den offiziellen Fakten gibt es auch medizinische Studien, die der Zeitumstellung einen negativen Charakter erteilen. Divergierend wird bei längerer Sonneneinstrahlung, welche durch die Zeitumstellung gegeben ist, die Lust auf Freizeitaktivitäten verstärkt.

Abstimmung bis 16. August

Aufgrund der zahlreichen Vor- und Nachteile hat die EU-Kommission nun gehandelt und ermöglicht EU-Bürgern, sich bis zum 16. August in einem Online-Formular zu äußern, ob die Sommerzeit abgeschafft werden soll, es also eine durchgängige Winterzeit sein wird, oder ob die Zeitform des Vertrauens die Sommerzeit sein soll. Ziel sei es, eine EU-weite Lösung zu finden, die sich möglichst auf die Mehrheit der Bürger stützt. Anlässlich dieser Befragung ist ein Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion losgezogen, um die Meinungen junger Menschen zu erfragen und diese mit der Mehrheit der in Deutschland Befragten zu vergleichen. Die Frage: „Hat die Zeitumstellung einen signifikanten Einfluss auf Ihr Leben und sollte sie daher abgeschafft werden?“

Linus (17): Nein, die Zeitumstellung hat keinen signifikanten Einfluss auf mein Leben. Das ist aber der Grund, warum sie abgeschafft werden sollte.