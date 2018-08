Ungewöhnlich, aber bequem

Barfuß laufen ist gesund. Es kommt Luft an die Füße, der Gang soll besser werden und die Vitalität wird gestärkt. Aber überall ohne Schuhe auf blanken Sohlen unterwegs sein? Manchmal echt nicht zu empfehlen, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder an anderen öffentlichen Plätzen wo man nicht immer weiß (und wissen will), was so alles auf dem Boden liegt.

Aber ich liebe es trotzdem, barfuß zu gehen. Und dann habe ich von Barfußschuhen gehört. Schuhe, in denen man läuft, als hätte man keine an? Klingt sehr verlockend, finde ich! Deshalb habe ich im World Wide Web nach einem Laden in der Nähe gesucht, der besagtes Schuhwerk im Sortiment führt. Und ich wurde sehr schnell fündig. Direkt die erste Anzeige verwies mich auf ein Geschäft in Bensheim.

Kurzentschlossen bin ich am nächsten Tag sofort dorthin und habe mich beraten lassen. Der Verkäufer konnte mir sehr gut helfen und hat mir erklärt, was Barfußschuhe eigentlich wirklich ausmacht. Sie sind aus einem sehr leichten Material und haben eine dünne, genoppte Sohle. Geeignet sind sie im Prinzip für jedes Wetter, denn reinigen kann man sie ganz einfach in der Waschmaschine. Ob man Socken oder keine in den Schuhen trägt, ist dadurch auch egal, da bei einer Waschmaschinenreinigung der Schuh natürlich auch von innen und außen sauber und frisch wird.

Es gibt verschiedene Modelle – je nachdem, wo man sie tragen möchte. Ich habe mich für die klassische Draußen-Variante in komplett schwarz entschieden, weil ich sie am schlichtesten und praktischsten finde. Mein Konto musste unter dem Kauf bedauerlicherweise etwas leiden, da die Schuhe einen stolzen Preis von 140 Euro haben.

Und was ist jetzt das Geheimnis dieser Schuhe? Man hat ein völlig neues Laufgefühl. Man spürt die Struktur des Bodens und ändert seinen Lauf. Fazit meiner Mutter: Es sieht aus, als könnte ich nicht richtig laufen. Man muss nämlich mehr über den Fußballen gehen, wodurch der Gang viel hüpfender wirkt. In anderen Schuhen läuft man viel mehr über die Ferse. Durch den anderen Gang werden aber andere Muskelgruppen stärker angesprochen, und so wird zum Beispiel die Wadenmuskulatur gestärkt, was sich auch positiv auf den Rücken auswirken kann. Ich finde die Schuhe unglaublich bequem, allerdings muss man das richtige Laufen erst ein wenig üben, da man es wirklich ganz anders gewohnt ist. Langfristig erhoffe ich mir, dass ich damit meinem Rücken helfen kann.

Wer gerne auch mal solche Schuhe anziehen möchte, der sollte sie einfach ausprobieren. Es gibt auch günstigere Modelle, die dann eher darauf ausgelegt sind, mit ihnen zu Hause, aber keine weiteren Wege zu gehen. Ich finde die Schuhe an sich toll, aber ich kann verstehen, dass vor allem der Preis und die Gangart den ein oder anderen etwas abschrecken. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018