Ungewöhnlich wenig los am Schalter

Kaum eine Branche war und ist so stark von der Corona-Pandemie betroffen wie die Reise- und insbesondere die Flugbranche. Auch Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt musste seinen Betrieb in der Zeit des Lockdowns fast vollständig zurückfahren. Bilder von auf Landebahnen geparkten Flugzeugen und menschenleeren Abflughallen machten Schlagzeilen. Doch seit dem fast kompletten Stillstand im Frühling dieses Jahres ist jetzt zur Hauptreisezeit wieder etwas Normalität zurückgekehrt. Auf dem neu ausgearbeiteten Flugplan der Airlines ist auch unser Flug von Frankfurt nach Riga, Lettland, zu finden, was uns eine Reise unter sehr ungewohnten Umständen bescherte.

Der erste Unterschied zu sonstigen Flugreisen beginnt direkt an der Eingangstür: Maskenpflicht auf dem gesamten Flughafengelände, sonst erhält man keinen Zutritt. Während wir in Frankfurt auch theoretisch ohne ein Ticket die Terminals betreten dürften, wäre dies in Riga aufgrund der dortigen Eingangskontrollen nicht möglich gewesen. Die ergriffenen Maßnahmen können also von Flughafen zu Flughafen variieren und sind deshalb besser noch einmal auf den jeweiligen offiziellen Internetseiten nachzuschauen.

Im Flughafengebäude in Frankfurt weisen zahlreiche Schilder auf die Abstandsregeln, allgemeine Maskenpflicht und auf ein regelmäßiges Desinfizieren der Hände hin. Von den ungewöhnlich kleinen Schlangen an den Schaltern und geschlossenen Geschäften abgesehen, verläuft bis zum Boarding alles wie gewohnt. Dort werden wir nach einem Gruppensystem mit gewissen Zeitabständen in das Flugzeug geleitet, was die Einhaltung der Abstandsregeln auch in den Gangways garantieren soll. Das sorgt zwar für ein etwas längeres Boarding, was aber nicht weiter stört.

An Bord ist das Tragen einer Maske auch weiterhin verpflichtend, nur zum Essen und Trinken dürfen wir diese absetzen. Weitere Maßnahmen zur Sicherheit sind leere Mittelsitze, die jedoch nur in der teureren Business Class garantiert sind und bei unserem Flug in der Economy Class nicht vorhanden waren.

Vor der Landung haben wir noch einen Infobrief des lettischen Gesundheitsministeriums bekommen, der uns auf die Regelungen innerhalb Lettlands aufmerksam gemacht hat und den wir ausfüllen mussten. Das Flugzeug haben wir wieder gruppenweise verlassen und hatten so auch schon unsere letzte Begegnung mit jeglichen erweiterten Sicherheitsmaßnahmen. In unserem Zielflughafen in Riga hatte auch jedes Geschäft geöffnet, wo wir mit Sonderangeboten zum Einkaufen animiert wurden. Corona schien mir hier doch weit weg zu sein. Elena Scheuren

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020