Unterricht in Zeiten von Corona

Seit dem 16. März findet in Hessen kein Unterricht mehr statt. Grund hierfür sind Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Doch wie geht es nun für die Schüler weiter? Bedeutet eine schulfreie Zeit auch gleichzeitig eine lernfreie Zeit? Die Mitglieder der BAnane-Jugendredaktion informieren, wie ihre Schulen und Universitäten den Unterrichtsausfall kompensieren.

GSS behilft sich mit Social Media und E-Mail-System

Auch die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim reagierte schnell auf diese Ausnahmesituation. Schon von Freitag auf Samstag (13. auf 14. März) wurden über die Schulhomepage und Social Media bekanntgegeben, was geschehen wird und wie gegebenenfalls Kinder von Lehrern in der Schule betreut werden können. Auf der Instagram-Seite der Schule konnte jeder Nutzer Fragen stellen, die am nächsten Tag beantwortet wurden. Zudem wurden Mails von der Schulleitung verschickt, und auch einige Lehrer meldeten sich bei ihren Klassen. Nun bekommen die Schüler täglich Mails mit Aufgaben für die kommende Zeit, stehen in Kontakt mit ihren Lehrern, und das alles scheint nun auch gut zu funktionieren. Marco Mautry

AKG bietet nun „Kurswahl-Online“ für alle Stufen an

Um den durch den Coronavirus entfallenen Unterricht zu Hause nachholen zu können, setzt das Alte Kurfürstliche Gymnasium in Bensheim auf ihr bisher nur für die Oberstufe zugängliches Onlinesystem „Kurswahl-Online“. Auf diesem konnten sich bisher Oberstufenschüler mit Lehrern in Kontakt setzen, falls diese Fragen hatten. Jetzt wurde das System für alle Schüler freigeschaltet, so dass die Lehrer ihre Arbeitsaufträge über dieses System verteilen können. Diese können nach Wunsch auch direkt zur eigenen E-Mail-Adresse weitergeleitet werden. So wird die derzeitige Situation und der Entfall des Unterrichtes mit wöchentlichen Arbeitsaufträgen überbrückt, die bis zur jeweils angegebenen Frist zur Korrektur zurückgeschickt werden müssen. Für Fragen können die Lehrer ebenfalls über dieses System kontaktiert werden. Elena Scheuren

Liebfrauenschule bietet Lernen per Onlineplattform an

An unserer Schule, der Liebfrauenschule Bensheim, benutzen die meisten Lehrer eine Onlineplattform, um die Schüler mit Aufgaben zu versorgen. Jeder Lehrer erstellt online einen Kurs für das jeweilige Unterrichtsfach und für jede seiner Klassen. Die Schüler haben so die Möglichkeit, sich in ihre Kurse einzuschreiben. Die Lehrkraft kann den Schülern über das Forum des Kurses Aufgaben mitteilen. Auch gibt es die Möglichkeit, die Lehrkraft bei Fragen direkt über die Plattform anzuschreiben.

Durch diese Plattform bekommen die Schüler dann die Aufgaben, die sie entweder, je nach Lehrkraft, auf Blättern oder manche Aufgaben am PC bearbeiten, um diese dann via Mail an die Lehrer zu schicken, damit diese die Aufgaben teilweise auch kontrollieren können. Das Prinzip funktioniert wirklich sehr gut, da man sich die Aufgaben gegebenenfalls auch ausdrucken kann, die Bearbeitung ist somit sehr einfach gestaltet. Beate Sturm und Svenja Thomas

Aufgezeichnete Vorlesungen können online angeschaut werden

Die meisten Universitäten arbeiten bereits sehr viel über Onlineplattformen. Dort werden zum Beispiel PowerPoint-Folien und Übungsblätter hochgeladen oder Hausarbeiten abgegeben. Durch den vorübergehenden Ausfall von Vorlesungen und Übungen wird der Fokus im Moment noch mehr auf Homeoffice gelegt. Das heißt, dass beispielsweise ausführlichere Lösungen oder mit der Kamera aufgenommene Vorlesungen online gestellt werden, da man in den Lehrveranstaltungen nun keine Fragen mehr stellen kann. Problematisch wird es allerdings, wenn alle zeitgleich auf die Materialien zugreifen möchten. Obwohl die Universitäten in ihrem Onlineangebot fortgeschrittener sind als die Schulen, kommt es derzeit immer wieder zu Ausfällen der Universitätsserver. Marvin Zubrod

