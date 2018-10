Unterwegs mit Mad Hatter, Sailer Moon & Co.

Die Frankfurter Buchmesse ist nicht nur ein Magnet für begeisterte Leseratten, sondern auch für Cosplay-Fans. Jedes Jahr verkleiden sich mehr Leute als Mad Hatter, Spiderman, Joker, Sailer Moon oder irgendeine andere Figur aus ihren Lieblingscomics und -mangas.

Eigentlich wollten wir für euch ein paar der besten Cosplays suchen, aber vor lauter unglaublich kreativen Menschen konnten wir uns nicht entscheiden. Und ja, ich gebe es zu, ich habe mich teilweise einfach nicht getraut, Leute anzusprechen – aber seht ihr erstmal jemanden mit einem riesigen Katana-Schwert rumrennen...! Außerdem findet am Messe-Sonntag das Finale der deutschen Cosplay-Meisterschaften statt. Dort wird der Sieger aus den in sechs Vorentscheiden ermittelten Finalisten gekürt. Das Spektakel ließ sich für Nichtanwesende auch über einen Livestream mitverfolgen.

Insgesamt wurde der Bereich für Cosplayer auch in diesem Messejahr wieder erweitert. In einer eigens eingerichteten Cosplay-Area konnte man alles finden, was ein Cosplay-Herz begehrt. Überraschungstüten von verschiedenen Franchises, diverse Merchandising-Stände und natürlich Manga-Verkäufer. Aber auch Künstler, die ihre Zeichnungen und Fotografien anboten wie auch Anne Geitner, die über „photopsia“ ihre wunderschönen Fotografien vermarktet.

Das für mich Interessanteste: Getränke, die aussehen wie aus einem Anime entsprungen. Ich meine, wie oft haben wir schon die „Coca Cola Clear“ hier gesehen? Das Produkt gibt es normalerweise nur in Japan – und eben auf der Frankfurter Buchmesse. Cara Metzner

