Ich schließe die Augen. Das Rauschen der Wellen schleicht sich leise in meine Ohren. Ich höre ab und an eine Möwe schreien. Frage mich, wie es ist, als Vogel die Welt so ganz frei von oben zu sehen. Ich vergrabe meine Füße im warmen Sand. Die Sonne tanzt auf meiner Haut, es ist so schön wohlig warm, dass ich nie wieder aufstehen will. Als ich die Augen öffne, sehe ich einen wunderschönen weißen Sandstrand. Türkisblaues Wasser, so klar, dass man den Boden des Meeres sehen kann. Der Himmel hat sein eigenes Himmelblau. Die Sonne steht weit oben und scheint sanft, aber kräftig. Ich schaue mich um. Weit und breit niemand außer meinem Freund. Neben mir steht eine Kokosnuss mit Strohhalm. Ich nehme einen Schluck und lege mich wieder hin. Ich falle in einen friedlichen leichten Schlaf. Als ich aufwache, ist es immer noch warm. Ich öffne die Augen und sehe einen rot-orangenen Himmel vor mir. Rosa zieht sich durch die verschiedenen Rottöne. Am Horizont verschwindet langsam die Sonne im Meer. Es wird langsam Zeit. Wir schlendern mit den Flip-Flops in der Hand direkt am Meer entlang. Meine Füße spüren, wie der Sand unter ihnen immer wieder vom Sog der Wellen weggezogen wird. In der Luft liegt ein salziger Meeresgeruch. Ein wenig später laufen wir schick angezogen durch ein schönes kleines Dorf. Es ist sehr einfach, klein, aber süß. Ein Café, ein Restaurant nach dem anderen. Wir entscheiden uns für eines, das wieder direkt am Meer liegt. Sitzsäcke im Sand, kleine Holztische. Überall läuft Musik. Keine aufdringliche Musik, eine lockere Chill-out-Playlist. Ich will gerade in meinen Burger beißen, als … sich die Musik in Baustellenlärm und fahrende Autos verwandelt. Plötzlich rieche ich gar keine Salzluft mehr, sondern kalten Zigarettenrauch. Ich öffne die Augen. Zu Hause, grauer Himmel, auf der Arbeit. Ich bin definitiv urlaubsreif. Wer noch? Bis neulich, Eure BAte