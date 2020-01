Vegetarier für einen Monat

Schon im vergangenen Jahr habe ich immer mal wieder versucht, weniger Fleisch zu essen. Ein Grund dafür ist, dass mir persönlich viele Fleischsorten einfach nicht mehr schmecken. Als ich dann zufällig eine Dokumentation über Massentierhaltung sah, fasste ich den Entschluss zu versuchen, mich vegetarisch zu ernähren. Das neue Jahr nahm ich als Anlass, diese neue Ernährungsweise den Januar über auszuprobieren. Denn so schwer kann es doch nicht sein, auf Fleisch zu verzichten, oder doch?

Als einziger in der Familie kein Fleisch auf dem Teller

Meine Familie hat nie übermäßig viel Fleisch gegessen, aber auch nicht wenig. Als ich von meiner Idee des vegetarischen Januars erzählte, war meine Mutter gleich bereit mich dabei zu unterstützen. Mein Vater war etwas überrascht über meine Entscheidung, fand die Idee aber auch nicht schlecht.

Da meine Familie natürlich weiterhin Fleisch gegessen hat, wurde für mich oft etwas extra gemacht, beziehungsweise habe ich mir selbst etwas gekocht. Meistens war es kein Problem etwas Vegetarisches zu essen, da meine Eltern als Beilagen zum Fleisch oft Nudeln, Reis oder Kartoffeln essen. So konnte ich immer die Beilagen essen und habe mir meistens noch Gemüse oder Tofu dazu gemacht. Außerdem habe ich meiner Mutter ein paar vegetarische Rezepte gezeigt, von denen wir tatsächlich auch einige zusammen ausprobiert haben.

Leckere Rezepte

Anfang Januar hatte ich gleich ein paar Rezepte rausgesucht, die sich ganz lecker anhörten. Dabei ist mir aufgefallen, wie viele verschiedene vegetarische Gerichte man aus ganz simplen Zutaten kochen kann.

Als Erstes versuchte ich es mit einem vegetarischen Burger-Patty beziehungsweise einer Frikadelle. Die Basis dafür sind Kidneybohnen. Diese werden zerquetscht und mit einem Ei, Semmelbröseln, Reibe-Käse, Zwiebeln und Gewürzen zu einer „hackfleischartigen“ Masse vermengt. Goldbraun anbraten und fertig. Mir haben die vegetarischen Frikadellen sehr gut geschmeckt und ich werde sie definitiv in Zukunft öfter machen.

Ein weiteres Gericht, bei dem sogar meine ganze Familie mitgegessen hat, war die vegetarische Bolognese. Das Rezept dafür ist quasi wie für eine normale Bolognese-Soße, nur anstatt dem Hackfleisch verwendet man hierfür Linsen. Die Linsen geben der Bolognese ein sehr eigenes Aroma. Man kann es geschmacklich nicht mit einer „echten Bolognese-Soße“ mit Hackfleisch vergleichen, jedoch hat mir diese Variante wirklich gut geschmeckt – sogar fast besser als die Variante mit Fleisch.

Teure Produkte?

Neben den selbst gekochten vegetarischen Gerichten habe ich mir auch ein paar Fleischersatzprodukte gekauft. Ich war sehr überrascht, dass ich die vegetarische Salami doch ganz lecker fand. Klar schmeckt man den Unterschied zur echten Wurst, jedoch ist dieser meiner Meinung nach gar nicht so groß und die Ersatzprodukte sind geschmacklich eine gute Alternative zum Fleisch.

Man hört oft vegetarische Produkte seien teurer als die tierischen Erzeugnisse, also habe ich beim Einkauf auch darauf geachtet. Eine Packung vegetarische Salami kann von 1,50 Euro bis zu knapp drei Euro kosten, je nach Marke. Ein bis 2,50 Euro sind auch normale Preise bei echter Wurst. Auch hier kommt es darauf an, ob man Wert auf die Qualität der Wurst legt oder nicht. Man kann sagen, dass vegetarische Ersatzprodukte im Durchschnitt genauso viel kosten, wie die echte Wurst der höheren Preiskategorie. Vegetarische Ernährung muss also nicht unbedingt teuerer sein.

Ich vermisse es kaum

Mich den Januar über vegetarisch zu ernähren, ist mir sehr leicht gefallen. Ohne viel darüber nachzudenken und fast ohne Probleme konnte ich den gesamten Monat auf Fleisch verzichten. Doch könnte ich das auch dauerhaft und vielleicht für immer? Ich bin sehr überrascht darüber, wie schnell ich den Fleischkonsum aus meiner Ernährung streichen konnte und wie wenig ich es vermisse. Ich werde mich auf jeden Fall weiterhin vegetarisch ernähren. Beate Sturm

