„Verbote verfehlen häufig ihr Ziel“

Feuerwerk ist eine uralte Tradition, die auf eine mehr als 1000-jährige Geschichte zurückblickt. Es wäre ein Jammer, ein solches Kulturgut für immer zu verlieren. Natürlich möchte ich den Effekt der Pyrotechnik auf die Umwelt nicht kleinreden. Ich finde es jedoch sehr fraglich, warum gegen eine solche Tradition, die sich nicht ersetzen lässt, derzeit so grob vorgegangen wird, während wir unseren morgendlichen Kaffee inzwischen to go im Papierbecher trinken und unser Smartphone alle 18 Monate austauschen, da wir technisch immer up to date bleiben möchten. Meines Erachtens sollte jeder für sich entscheiden, an welchen Stellen er Nachhaltigkeit in sein Leben integrieren möchte. Oftmals ist das Wohl des Haustieres Teil der Debatte. Böller können Tiere verschrecken. Wie es dem Tier ergeht, ist aber auch eine Frage nach dem Verhalten des Besitzers. Lässt er etwa das Tier alleine, während er draußen fröhlich vor sich hin böllert oder steht er seinem vierbeinigen Liebling zur Seite? Wie das Haustier an Silvester zu behandeln ist, ist je nach Tier unterschiedlich. Ich empfehle hierfür, dass man Tipps für das jeweilige Tier nachliest. Ein beliebtes Argument für das Verbot von Pyrotechnik sind die hohen Kosten, die damit verbunden sind, dieses Argument halte ich jedoch für nicht tragbar. Es sind keine Steuergelder, die hierfür investiert werden, sondern das Geld eines Verbrauchers, der sich für einen Kauf entscheidet. Wer nun aus diesem Grunde für das Abschaffen plädiert, plädiert auch dafür, dass die Entscheidungsfreiheit über das Vermögen eines Einzelnen abgeschafft wird. Verbote haben in der Vergangenheit nicht selten dazu geführt, dass etwas weiter im illegalen Rahmen durchgeführt wurde. Feuerwerkskörper für Deutschland sind geprüft, sollte dies jedoch verboten werden, könnte es dazu kommen, dass vermehrt auf Mangelware zurückgegriffen wird, was das Verletzungsrisiko drastisch erhöhen würde. Wäre es nicht viel besser, statt über ein Verbot lieber über das Einrichten von Zonen, in denen das Schießen von Feuerwerkskörpern erlaubt ist, nachzudenken? Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019