Verdun: Erinnerungsort für Deutsche und Franzosen

Verdun – ein Ort mit schwerwiegender Vergangenheit, ein Ort des Grauens, doch auch ein Ort der Hoffnung. Vom 21. Februar bis 19. Dezember 1916 dauerte die „Knochenmühle“, wie die Schlacht von den Soldaten genannt wurde – eine 300 Tage lange Schlacht auf nur 35 Kilometern Front. Die „Operation Gericht“ startete mit einem neunstündigen Trommelfeuer. Es herrschte eine Lebenserwartung von 14 Tagen, es gab 300 000 Tote oder Vermisste und 400 000 Verletzte. Die Verletzten blieben ihr Leben lang gezeichnet, sei es durch Kriegsverletzungen oder psychische Nachwirkungen. An der Schlacht sollten die Franzosen verbluten, ihre Ressourcen aufbrauchen – doch so geschah es auch für den Initiator, das Deutsche Reich. Die Schlacht beendete die Rückeroberung der Forts um Verdun herum durch die Franzosen und die Verdrängung der deutschen Truppen. Von einem Sieg war aber nicht zu sprechen, herrschten doch zu große Verluste ohne letztendlichem Landgewinn.

Zum Gedenken, nachdenken und begreifen

Maurice Genevoix, seiner Zeit selber Soldat in Verdun und späterhin der Präsident des 1976 errichteten Mémorial de Verdun, formulierte am Tag der Einweihung seine Wünsche für den Umgang mit Verdun: Zum Gedenken, Nachdenken und Begreifen solle es dienen. Eben dies charakterisiert Erinnerungsorte, und so sollte auch mit ihnen umgegangen werden. An die Geschehnisse gedenken, über deren Auswirkungen nachdenken und schlussendlich begreifen, was und warum passiert ist, um schließlich zu verstehen, was der Erinnerungsort uns sagen will. Im Falle Verduns: „Ayez une meilleure mémoire!“ – „Habt ein besseres Gedächtnis!“. Dieser Appell, aus Erich Kästners Gedicht „Verdun, viele Jahre später“ von 1931, fordert eben dies und ist universell anwendbar.

Gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr Generationen leben, die in Frieden aufgewachsen sind, ist dies wichtig: Denn Frieden ist nicht selbstverständlich. Frieden muss erst erarbeitet werden und diese Aufopferung aller, denen wir heute den Frieden verdanken, gerät zusehends in Vergessenheit. Verdun war eine Schlacht, die so nicht mehr aufgetreten ist – und auch nie wieder auftreten sollte. Der Erste Weltkrieg war der Beginn der Materialschlachten und umso verheerender. Dieser wird dort gedacht. Die Landschaft, die von Natur aus schon etwas hügelig ist, ist durchzogen von Furchen ehemaliger Schützen- und Laufgräben und von Einbuchtungen der durch die Artillerie verschossenen 90 Millionen Granaten.

Der „Tote Mann“, wie eine Anhöhe nordwestlich von Verdun genannt wird, wurde um 16 Meter niedriger gebombt. Im Beinhaus von Douaumont liegen die sterblichen Überreste von mehr als 130 000 nicht identifizierbaren Gefallenen, einer davon wurde in Paris unter dem Arc de Triomphe beerdigt. Die Forts Douaumont, Vaux und Souville wurden von den Deutschen erobert und wieder verloren. Heute sind sie teilweise begehbar. Die umliegenden Grasflächen sind, trotz Bewaldung, weiterhin gut sichtbar zerfurcht.

Ausstellungsstücke befassen sich mit der Schlacht

Das Memorial de Verdun stellt verschiedenste Überbleibsel und Andenken aus, zeigt mit Filmbeiträgen das Leben während und nach der Schlacht. Seit 2016 gibt es drei Stockwerke: Das Erdgeschoss ist dabei abgedunkelt und bietet eine bedrückende Atmosphäre, welche sich in dem oberen Stockwerk fortsetzt, aber leicht auflöst. Das Erdgeschoss stellt dabei eher die Schlacht an sich dar, das erste Obergeschoss Andenken und Nachkriegserlebnisse. Das zweite Obergeschoss ist komplett lichtdurchflutet, beherbergt verschiedene Ausstellungen und eine große Terrasse, mit Blick auf das Beinhaus. Die Tranchée de l’Ouvrage im Süden Verduns bietet eine Rekonstruktion eines Bollwerkes, mit Wachsfiguren und stellt das Leben in einem Bunker dar.

Verdun ist ein Ort, der die Schicksalsgemeinschaft Deutschlands mit Frankreich perfekt darstellt. Es ist ein Ort, den man gesehen haben und dessen Ereignisse man nie vergessen sollte. Marc Wohlfart

