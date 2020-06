„Verhör statt friedlichem Gespräch“

Der Mensch liebt Skandale, kontroverse Diskussionen, und Meinungsverschiedenheiten sind für ihn Entertainment pur. Eine Talkshow bietet hier die Möglichkeit, solche Dinge öffentlich auszutragen, und Menschen können sich für ihre Taten oder Worte rechtfertigen. Doch in vielen Talkshows kann von einer Chance nicht wirklich die Rede sein. Moderatoren und weitere Gäste unterbrechen den Gefragten und drehen ihm teilweise auch die Wörter im Mund herum. Das ist nicht nur sehr anstrengend für den Gast, der sich dann um Kopf und Kragen reden muss, sondern teilweise auch irreführend, da Worte, die ohne Kontext wiedergegeben werden, sehr falsche Aussagen vermitteln können. Die Gäste befinden sich oftmals nicht mehr in einer klassischen Konversation. Die Situation gleicht mehr einer Art Verhör, bei dem ihnen jeder ihrer bisherigen Fehler und Fehltritte dargelegt wird, zu denen sie dann Stellung beziehen müssen. Über positive Dinge wie Auszeichnungen oder Spenden wird dabei nur nebensächlich geredet, oder teilweise werden sie auch außer Acht gelassen. Natürlich ist es wichtig, auch die negativen Aspekte einer Person darzustellen und ihr somit die öffentliche Chance zu geben, sich eventuell zu erklären. Dies sollte aber nicht in solchen Ausmaßen stattfinden, dass ein negativer Eindruck der Person in den Köpfen der Zuschauer bleibt. Man sollte meiner Meinung nach mindestens zum gleichen Teil auch die positiven Taten dieser Menschen aufzeigen und über diese Hintergründe reden, auch wenn dies vielleicht für ein paar Zuschauer uninteressanter ist. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020