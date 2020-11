„Viel Herz und Liebe in die Songs gesteckt“

Viele Jugendliche schauen gerade in der aktuellen Zeit von Spotify und anderen Streaming-Plattformen zu den großen Künstlern Deutschlands auf und nehmen diese als Idole. Sie tragen die gleichen Klamotten, besuchen die Konzerte ihrer Lieblingskünstler und streamen oder kaufen eben ihre Musik. Manch andere nehmen sich diese aber auch als direktes Vorbild und Inspiration, selbst mit der Musik zu beginnen. So auch der 20-jährige Geschwister-Scholl-Schulen-Schüler Henri Hartenbach (kleines Bild), der unter seinem Künstlernamen AkaGeorge schon mehrere Lieder produziert hat und gerade neben der Vorbereitung auf das Abitur auch an seinem ersten Album arbeitet. Der BAnane-Jugendredaktion berichtet er, wie er beides schafft.

Wie bist Du auf Deinen Künstlernamen gekommen?

AkaGeorge: Das mit dem Namen ist recht simpel. Mein Spitzname ist George und daher habe ich mich direkt auch so genannt. Praktisch als „also known as George“.

Wie bist Du zur Musik gekommen, und hast Du Vorbilder?

AkaGeorge: Inspiriert haben mich viele Künstler, da ich ein sehr großes Spektrum habe, was Musik angeht. Mir gefallen viele verschiedene Genres, wobei meine absoluten Lieblingskünstler A$ap Rocky, Tame Impala und Bakar sind und mich auch am meisten auf meinem Weg begleitet und geprägt haben. Generell interessiere ich mich vor allem für Musik aus den Richtungen Rap, Techno und Indie, in denen ich mich auch zu probieren versuche.

Im Grunde mache ich mein ganzes Leben Musik. Ich habe schon in vielen Bands und auch einer Big Band gespielt, bin nun seit drei Jahren im Producing-Bereich tätig und habe mittlerweile meinen Fokus auf meine eigene Musik gelegt, deren Richtung man aber nicht so leicht erklären kann, da sie zwischen den zuvor genannten Genres schwappt.

Wie hast Du mit der Musik begonnen?

AkaGeorge: Schon seit ich fünf Jahre alt bin, spiele ich Schlagzeug und seit einigen Jahren auch Gitarre. Dies hat mir schon immer Spaß gemacht, und stetig wollte ich mich verbessern. So habe ich gelernt, die Musik und ihre Bestandteile zu lieben.

Inwieweit schränkt die Zeit in der Schule Deine Musik ein, beziehungsweise hat die Musik Deine Schullaufbahn beeinflusst?

AkaGeorge: Die Schule schränkt mich schon sehr stark ein. Einerseits zeitlich wie jetzt gerade kurz vor dem Abitur, andererseits aber auch dadurch, dass ich viel um die Ohren habe, meine Gedanken nicht freilaufen lassen kann und somit auch weniger kreativ bin. Meine Schullaufbahn wurde nur dadurch beeinflusst, dass ich die Schule gewechselt habe, um an der Geschwister-Scholl-Schule am Musik-Leistungskurs teilzunehmen.

Was hast Du nach Deiner Schullaufbahn vor, und wie wird es mit Deiner Musik weitergehen?

AkaGeorge: Nach meinem Abitur werde ich mir erst mal einen Bereich aussuchen, der mit Musik zu tun hat und den ich studieren möchte. Gerade in diesen freien Monaten werde ich viel Zeit in meine Musik investieren und auch danach noch. Geplant war für mich eigentlich, sofort nach meinem Schulabschluss nach Berlin zu ziehen, um dort Musik und ein Praktikum zu machen, was aufgrund der Corona-Situation nicht möglich ist. Doch so ist das Leben nun mal und für mich hat alles seine Gründe.

Gibt es sonst noch etwas, das Du ergänzen möchtest?

AkaGeorge: Ja, dass mein Album auf den verschiedenen Streaming-Plattformen noch in den nächsten drei Monaten erscheinen wird. Es ist mein erstes Album, und ich habe sehr viel Herz und Liebe in es gesteckt und hoffe, dass es bei den Hörern so gut ankommen wird, dass ich darauf für die Zukunft aufbauen kann. Marco Mautry

