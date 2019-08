Viel soll’s sein – und gut auch

In vielen Restaurants wird heutzutage das Essen nicht mehr nur à la cárte, sondern auch in Buffetform angeboten und das häufig unter dem Motto All you can eat.

Hier kann der Gast seine Vorspeise, den Hauptgang und das Dessert selbst zusammenstellen und an Essensstationen auf den Teller geben. Der Restaurantbesucher sieht an einer langen Tafel alle Gänge vor sich und muss sich nicht mehr mühsam durch die Speisekarte lesen. Man sucht sich das Essen nach Aussehen aus. Sowohl die Reihenfolge als auch die Menge der Speisen kann der Gast alleine wählen. Bei der Bestellung eines Menüs ist die Servierfolge vorbestimmt. Dabei stellt sich die Frage, hat diese Form der Essendarbietung eher Vorteile oder überwiegen die Nachteile? Alexander Rhein

