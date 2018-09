Viele Fragen, gute Ideen – einfach mitmachen

Wir haben eine Ankündigung für euch. Die BAnane-Jugendredaktion startet eine Aktion, bei der ihr, unsere Leser, gefragt seid. Es handelt sich um ein Format, bei dem ihr die Möglichkeit habt, Themen anzusprechen, die sonst nicht zu Wort kommen.

Das Ganze wird so ablaufen: Ihr könnt uns ab Januar 2019 eine E-Mail schicken, in der ihr uns Fragen stellt, die ihr euch einfach nicht beantworten könnt, bei der die Antwort aber spannend sein könnte. Wir suchen dann jeden Monat die lustigsten, spannendsten und interessantesten Fragen heraus und beantworten sie für euch.

Es geht darum, dass ihr mitbestimmen könnt, welche Themen in der BAnane landen und besprochen werden. Ab sofort findet ihr ein kleines Kästchen auf der BAnane-Seite unten, in dem eine Mailadresse steht. An diese könnt ihr eure Fragen schicken, und die BAnane-Jugendredaktion sucht dann die Antworten auf eure Fragen. Wir freuen uns auf die Themen, die euch beschäftigen!

Die BAnane sucht dich!

Vielleicht hab ihr ja auch selbst Spaß am Schreiben? Dann kommt doch einfach in unsere wöchentliche Redaktionssitzung im Redaktionshaus des Bergsträßer Anzeigers in der Rodensteinstraße 6 in Bensheim. Wir besprechen jeden Dienstag um 18 Uhr im dritten Stock Neuigkeiten und neue Artikelideen. Wir suchen deine Kreativität! Sei dabei und werde auch ein Teil der BAnane-Jugendredaktion. Es wird dir garantiert bei uns gefallen. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018