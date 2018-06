Anzeige

Vor einiger Zeit machte ich mir einer Freundin einen Städtetrip nach Amsterdam für drei Nächte. Wir fuhren mit der direkten ICE-Verbindung von Frankfurt bis zum Amsterdamer Hauptbahnhof. Danach hieß es erstmal, den Campingplatz zu finden. Wir hatten zwei Nächte in einer sogenannten „Vagonette“ gebucht, was ein kleiner Bauwagen auf einem Campingplatz war, mit einem gemütlichen Hochbett. Die dritte und letzte Nacht hatten wir über Airbnb etwas außerhalb der Stadt gemietet.

Achtung, Fahrradfahrer!

Als die Koffer untergebracht waren, ging es zurück in die Innenstadt. Dort verschafften wir uns erst einmal einen Überblick. Wir bummelten an den vielen kleinen Grachten, den kleinen Kanälen des Flusses Amstel, entlang, die sich durch die gesamte Stadt ziehen. Woran man in Amsterdam in der Tat nicht vorbei kommt, sind Hausboote, Brücken und Fahrradfahrer. Vor letzteren sollte man sich besser in Acht nehmen, da diese es meiner Erfahrung nach immer sehr eilig haben.

Ein paar Programmpunkte, die wir unternommen haben und die man in Amsterdam nicht verpassen sollte, sind das Anne-Frank-Haus, eine Bootstour auf den Kanälen, der Besuch eines der berühmten Museen oder das Versinken im botanischen Garten beim Erkunden all der exotischen Pflanzen. Am Abend genossen wir es, kleine Bars zu entdecken und der Livemusik zuzuhören. Das Stadtbild generell ist von den dicht aneinandergereihten Backsteinhäusern in den Farben Weiß, Schwarz und Braun geprägt und von den süßen kleinen Cafés an jeder Straßenecke. Die Stadt wirkte auf mich sehr international und lebensfroh. Es herrschte ein Gefühl von Entspannung in einer aufgeräumten und strukturierten Umgebung. Wäre Amsterdam eine Person, hätte sie einen Charakter von Vielfalt, Kreativität und Toleranz. Yara Völker