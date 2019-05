Vier Beine, zwei Drahtesel

Eine Radreise war die Idee. Ein Semester Pause vom Universitätsalltag. Warum also nicht mit dem Fahrrad zum Nordkap fahren? Vor über einem Jahr stellten wir eher zufällig fest, dass wir unabhängig voneinander ganz ähnliche Pläne im Sinn hatten. Schnell waren wir uns einig, die Unternehmung Nordkap gemeinsam anzugehen. Wir wollten beide mit Zelt und Campingkocher möglichst kostengünstig und unabhängig und mit unserem gewählten Transportmittel insbesondere auch möglichst umweltfreundlich und klimaneutral reisen. Wildcampen mit Rücksicht auf die Natur war von Anfang an die präferierte Übernachtungsart. Nach einer einwöchigen „Probetour“ durch den Schwarzwald im vergangenen Oktober folgten konkrete Pläne und Vorbereitungen: Route, Equipment – teils Marke Eigenbau – , Versicherungen, Länderinfos, Möglichkeiten der Rückreise und mehr. Anfang Mai sollte es losgehen, um im Norden die hellen Sommermonate zu verbringen.

30 Kilogramm Gebäck pro Rad

Am 6. Mai startete Andreas von seinem Heimatort Bensheim aus Richtung Bad Orb, um Johanna zu Hause abzuholen. Dort wurde die Gepäcksituation noch mal überdacht und umgepackt, bis jeder auf circa 30 Kilogramm Gepäck kam, verteilt auf jeweils zwei Vorder- und zwei Hinterradtaschen sowie einen Packsack. Zwei Tage darauf ging es dann richtig los – für die ersten Tage begleitet von einem weiteren radreisebegeisterten Freund. Die Route durch Deutschland ging zunächst entlang von Flüssen: Von Bad Orb aus entlang der Kinzig nach Fulda, dann entlang des gleichnamigen Flusses bis Hannoversch Münden und von dort aus der Weser folgend bis Bremen. Hier bogen wir nach Hamburg ab, von wo aus es gen Norden nach Dänemark weiter gehen sollte. Der Start verlief eher verregnet, allerdings weniger nass, als der Wetterbericht es vorhergesagt hatte. Für die ersten Nächte suchten wir uns Schutzhütten oder Brücken, die sich vorzüglich eignen, um Klamotten zu trocknen und ein geschütztes Nachtlager zu errichten. Hinter der Porta Westfalica in der Norddeutschen Tiefebene wurden wir mit starkem Gegenwind empfangen, der das Treten deutlich erschwerte. Trotzdem konnten wir den Tagesschnitt von 80 bis 90 Kilometern halten und waren schnell in Bremen angekommen. Sobald sich der Wind etwas gelegt hatte, schafften wir sogar an einem Tag, eine Distanz von 115 Kilometern erfolgreich zurückzulegen. Von Bremen aus fuhren wir weiter nach Hamburg, wo wir zufällig eine nette Bekanntschaft mit Fahrradweltreisenden machten, die uns für eine Nacht aufnahmen und dazu brachten, unsere ursprüngliche Route dahingehend zu ändern, an Kiel vorbei auf den Ostseeküstenradweg zu wechseln und diesem bis Flensburg zu folgen – eine gute Entscheidung. Es war ein tolles Gefühl, das Meer zu sehen. In Flensburg waren wir zu Gast bei einem netten Ehepaar und brachten ein Paket mit überflüssigem Gepäck zur Post. Am 22. Mai überquerten wir die Grenze zu Dänemark und trafen direkt einen weiteren Radreisenden mit ähnlichen Plänen. Nun radeln wir den Ostseeküstenradweg weiter die dänische Küste entlang Richtung Kopenhagen.

Austausch mit anderen

Die Begegnungen mit anderen Leuten nehmen wir beide als sehr wertvoll wahr. Ob man sich mit anderen Reisenden austauscht, Erfahrungen teilt und Wegabschnitte zusammenfährt oder von Einheimischen erstaunt ausgefragt wird, Hilfe angeboten bekommt oder ihnen mit den eigenen Geschichten große Augen beschert.

Bisher haben wir nur nette Menschen getroffen und diese werden uns mit am besten in Erinnerung bleiben. Jetzt freuen wir uns auf die unbekannten Landschaften der dänischen Inseln und der südschwedischen Küste. Andreas Geißel, Johanna Heimrich

