Wir, die Abschlussklasse der Kirchbergschule, folgten auf unserer letzten Klassenfahrt unter der Leitung unserer Klassenlehrerin Frau Dorn den Spuren des Nationalsozialismus und der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Auf der Fahrt Richtung Berlin verließen wir bei Weimar die A5 und erreichten den Ettersberg. Hier, im Wald von Buchen, liegt die Gedenkstätte des einstigen Konzentrationslagers Buchenwald. Die Aufschrift „Jedem das Seine“, das Krematorium, die vielen Gedenksteine für die Todesopfer von über 35 Nationalitäten und Berichte von Zeitzeugen vergegenwärtigten uns den dunklen Teil deutscher Geschichte unter dem Nationalsozialismus. Wir legten erschüttert unsere Hände auf die ständig 36,5˚C erwärmte Metallplatte mit der Aufschrift: „Frankreich, Russland, Senegal, Türkei…“ und Namen vieler anderer Länder, aus denen die Menschen nach Buchenwald kamen. Wir fühlten durch die Wärme das unendliche Leid dieses Ortes mit der Botschaft: „Nie wieder!“

In Berlin angekommen, erlebten wir an verschiedenen Schauplätzen die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die Landeshauptstadt. Während unserer Tour „Potsdam mit dem Rad entdecken“ erreichten wir in Potsdam-Babelsberg die Villa Erlenkamp, Treffpunkt der alliierten Staatsmänner Truman, Stalin und Churchill. Von hier aus gab Truman vor dem Kaffeetrinken per Telefon den Befehl zum Einsatz der in den USA entwickelten Atombombe. Ziel sollte Tokio sein, stattdessen forderte der blaue Himmel über Hiroshima und Nagasaki über 200 000 Opfer.