Krüppeliges“ Obst und Gemüse kommt bei uns selten bis gar nicht auf den Tisch. Und wieso nicht? Weil wir es absichtlich nicht kaufen? Nein! Es wird uns im gängigen Supermarkt gar nicht erst angeboten. Wir bekommen dort nur das „perfekte“ und „makellose“ Obst und Gemüse verkauft. Also selbst, wenn wir wollten, wäre es schwer für uns, unperfektes Gemüse zu bekommen. Aber was passiert mit diesem nicht ganz so ansehnlichen Essen?

Darüber hat sich unsere Jugendredakteurin Yara Gedanken gemacht und bei verschiedenen Supermärkten nachgefragt. Aber wie immer bietet auch das Internet eine Lösung. Bei etepetete-bio.de kann man Boxen verschiedener Größe und mit unterschiedlichem Inhalt bestellen, voller unperfektem Obst und Gemüse. Das, was wir sonst nicht bekommen, was aber genauso lecker, frisch und essbar ist wie seine perfekten Artgenossen aus unseren Supermärkten. Die Seite bietet so genannte „Retterboxen“ an. Man kann zwischen Obst- und Gemüsekisten wählen oder einfach eine gemischte Box bestellen. Die Boxen kosten zwischen 19 und 35 Euro, je nach Größe und Inhalt. Das Gemüse kommt von Bio-Bauern und wird in einer umweltfreundlichen Box direkt zum Besteller nach Hause geschickt. Passend dazu erhält man Rezeptideen, die auf die Box abgestimmt sind. Das Ganze ist einfach, gesund und man bewahrt Obst und Gemüse davor, weggeworfen zu werden. Die Boxen werden einmal die Woche, zurzeit immer freitags zwischen 8 und 20 Uhr, geliefert.

Wer gerne mehr erfahren möchte oder seine Box direkt bestellen will, der sollte sich nochmal genauer die Internetseite von Etepetete anschauen. Dort werden auch die Bauern und das ganzen Team vorgestellt. So weiß man genau, woher das Essen kommt. Cara Metzner