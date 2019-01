Von wegen Zeitverschwendung!

Etwa siebeneinhalb Stunden pro Nacht, 2738 Stunden im Jahr und – bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 80 Jahren – 25 Jahre: So viel schläft der Mensch. Je nachdem, welcher Studie man Vertrauen schenkt und auf welche Quellen man zurückgreift, variiert dieser Wert um bis zu eine Stunde pro Nacht. Trotzdem sind diese Zahlen eindrucksvoll. Ein Mensch verschläft also fast ein Drittel seiner gesamten Lebenszeit. Verschwendung? Nein. Schlaf ist wichtiger, als viele Menschen denken. Und ja, es gibt sie wirklich, die genetisch bedingten Langschläfer.

Ein erwachsener Mensch braucht pro Nacht – je nach Veranlagung – zwischen sechs und neuneinhalb Stunden Schlaf. Schlafforscher empfehlen in der Regel eine Schlafdauer von sieben bis acht Stunden pro Nacht, in denen sich Körper und Geist erholen können, um am nächsten Tag wieder mit voller Leistung arbeiten können.

Was genau passiert eigentlich im Körper, während wir schlafen? Wer glaubt, beim Schlafen befindet sich der Körper in Ruhe, hat falsch gedacht – während wir schlafen, arbeitet unser Organismus auf Hochtouren, und im Körper laufen lebenswichtige Prozesse ab. Der Blutdruck fällt und der Puls nimmt stark ab. Das entlastet Herz- und Blutgefäße und schützt vor Herz-Kreislauferkrankungen. Schlaf fördert außerdem die Funktionsweise unseres Immunsystems, so dass wir Krankheitserreger nachts besonders gut abwehren können und uns von Krankheiten wesentlich schneller erholen. Wer unter Schlafmangel leidet, wird wesentlich schneller krank, ist morgens nicht erholt und hat Probleme, sich zu konzentrieren. Wenn sich dieser schlaflose Zustand über einen längeren Zeitraum erstreckt, kann dies zu ernsthaften körperlichen und psychischen Erkrankungen wie Depressionen führen.

Schön durch Schlaf?

Was ist dran am guten, alten Schönheitsschlaf? Mehr, als man denkt! Ausreichender und erholsamer Schlaf fördert den Muskelaufbau. Die kleinen Risse, die beim Training im Muskel entstehen, repariert der Körper, während wir schlafen, und lässt den Muskel somit wachsen. Doch nicht nur die Muskelzellen regenerieren sich im Schlaf – auch die Hautzellen tun das. So sieht die Haut glatter und frischer aus, wenn wir regelmäßig gut und lange schlafen. Wenig Schlaf hingegen hat blasse, trockene Haut und Augenringe zur Folge.

Soweit alles schön und gut – doch nicht immer klappt das mit dem ausreichenden Schlaf. Etwa die Hälfte aller Deutschen leidet zeitweise unter Schlafstörungen, und bei einem Zehntel der Menschen ist dieses Problem sogar chronisch veranlagt. Wer tagsüber permanent unter Stress steht, kann nachts trotz starker Erschöpfung oft nicht gut schlafen oder hat Probleme beim Einschlafen, da der Kopf unaufhörlich die Erfahrungen des Tages verarbeitet und man es so einfach nicht schafft, „abzuschalten“, obwohl man müde ist. Ab und zu ist diese Erscheinung auch völlig normal, und jeder Mensch kennt diese Situation. Man sollte allerdings darauf achten, dass das nicht zur Regel wird und sich um einen ausgeglichenen Tagesablauf mit genügend Ruhepausen bemühen.

Viele Menschen schwören außerdem auf den sogenannten „Powernap“ – ein kurzes Nickerchen am Nachmittag, das einen Energieschub fördern soll. Aber Achtung – die optimale Dauer dafür sind höchstens 20 bis 30 Minuten, sonst setzt die Tiefschlafphase ein und man wacht noch müder auf, als man eingeschlafen ist.

Besonders Jugendliche haben oft einen unregelmäßigen Schlafrhythmus, was spätem Lernen für Schule oder Uni, dem Handy und hormonellen Veränderungen während der Pubertät geschuldet ist.

Wie viel schlafen Jugendliche in der Umgebung und reicht ihnen diese Zeit zur Erholung? Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019