Vorteile auch für schulische Leistungen

Endlich den Führerschein in der Hand halten und hinter dem Steuer des eigenen Autos sitzen – das ist der Traum vieler Jugendlicher. Derzeit kann er in Deutschland frühestens mit 17 im Rahmen des begleitenden Fahrens in Erfüllung gehen. Doch selbst, wenn diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird, beginnt die von den Eltern unabhängige Mobilität erst mit Vollendung des 18. Lebensjahrs.

Es ist meiner Meinung nach an der Zeit, diese Altersvorgaben abzuschaffen und bereits 15-Jährigen das Fahren zu erlauben, denn sowohl ein früher beginnendes begleitendes Fahren als auch ein früheres selbstständiges Fahren ist mit zahlreichen Vorteilen verbunden. In vielen Fällen kollidiert der Besuch der Fahrschule mit prüfungsrelevanten Phasen in der Schule. Wer das achtjährige Gymnasium absolviert und gleichzeitig mit 17 das begleitende Fahren beginnen möchte, befindet sich mitten in der Qualifikationsphase des Abiturs, die vor allem in Hessen sehr Klausur-lastig ist. Mit 15 selbstständig fahren zu dürfen, ist für Jugendliche sinnvoll, die in ländlichen Regionen leben, in denen der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr nur wenig ausgebaut ist. Derzeit werden diese Jugendliche vor allem dann mit Problemen konfrontiert, wenn sie eine Ausbildung in einem weiter entfernten Ort beginnen und täglich pendeln müssen. Zudem verleiht ihnen der Führerschein Möglichkeiten der Teilhabe an kulturellen Ereignissen, da sie selbst nachts unabhängig von den Eltern oder älteren Geschwistern heimkommen können. Des Weiteren hat der frühe Führerschein auch persönlichkeitsbildende Vorteile, nämlich, indem sie frühzeitig lernen, Verantwortung zu übernehmen und selbstständiger zu werden.

Die bereits genannten Vorteile treffen auf das begleitende Fahren weitgehend nicht zu. Stattdessen aber ist hier der Übungsfaktor entscheidend. Derzeit dauert die begleitende Phase höchstens zwölf Monate. Und selbst diese kurze Phase senkt das spätere Unfallrisiko bereits um 20 Prozent. Wie viele tödliche Unfälle könnten vermieden werden, wenn das begleitende Fahren in Zukunft bis zu 36 Monate ermöglicht würde? Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020