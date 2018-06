Anzeige

Die wenigen Nachteile, die es gibt, möchte ich hier aber auch nicht vorenthalten. Die Haare brauchen länger zum Trocknen. Ungefähr zwei Stunden braucht es bei meinen Haaren nach dem Waschen. Außerdem ist es mehr Arbeit, als man denken würde. Man muss Dreads pflegen, wenn man keine „Natural Dreads“ haben möchte. Natural Dreads entstehen, wenn man sich eine Weile nicht die Haare kämmt. Dieser Prozess dauert jedoch länger als die Häkelnadel-Methode. Bei gehäkelten Dreads muss man hin und wieder den Ansatz nachhäkeln und dafür sorgen, dass die Haare nicht zusammenfilzen.

Der letzte Nachteil ist, dass es viele Vorurteile und Blicke gibt, wenn man Dreads trägt. Viele Menschen finden diese Art, die Haare zu formen, großartig. Leider aber eben nicht alle. Man muss sich darauf einstellen, viele Fragen beantworten zu müssen und manchmal auch komische Blicke zu bekommen.

Die Vorteile von Dreads sind, dass die Haare nie fettig aussehen. Du hast immer Volumen in den Haaren und es gibt viele wunderschöne, aufwendig aussehende Frisuren, die man sogar ohne Haargummis oder Ähnliches machen kann. Außerdem wirst du von anderen Dread-Heads immer angelächelt. Es ist so, als hätte man ein unausgesprochenes Gesetz erfunden, was diese Regel besagt. Als letzten Vorteil möchte ich hier aufzählen, dass Dreads immer perfekt liegen. Du stehst morgens auf und die Haare liegen genau so wie am Vortag.

Ich kann nur empfehlen, sich Dreadlocks machen zu lassen, da es etwas Besonderes ist, was nicht jeder hat. Jedoch sollte man es sich vorher überlegen, da diese Frisur keine Entscheidung für ein paar Monate ist. Außerdem dauert es bis zu 14 Stunden, bis man einen gesamten Kopf gedreadet hat.

Also sollte man Zeit mitbringen und eine ordentliche Portion Geduld. Wenn man diese aber investiert, kommt in jedem Fall am Ende ein besonderes Ergebnis heraus. Yara Völker

