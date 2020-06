Wären wir anders?

Wie wäre das Leben jetzt in diesem Moment, wenn wir an einem anderen Ort, in einer anderen Familie, in eine andere Welt hinein geboren worden wären? Wie weit würde es unseren Charakter beeinflussen? Wären wir nun ein anderer Mensch? Würden wir Dinge anders betrachten und würde unsere Meinung von bestimmten politischen, gesellschaftlichen oder philosophischen Themen abweichen?

Die Antworten auf diese Fragen werden wir uns wahrscheinlich niemals selbst beantwortenkönnen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass unser Leben anders aussehen würde. Dass wir ein komplett anderer Mensch wären. Das Umfeld, in das wir hinein geboren werden, können wir uns nicht aussuchen. Wir können nicht entscheiden, ob unsere Familie einer bestimmten Kultur angehört, oder nicht, in welchem Land wir wohnen, oder welche Sprache wir sprechen. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie viel Geld unsere Familie hat oder auch ob sie uns unterstützen wird oder nicht.

Wichtig ist, dass wir das, was wir im Leben lernen, niemals vergessen. Letztendlich formen unser Umfeld, unsere Erziehung, die Gesellschaft in der wir eben leben unsere Persönlichkeit und wir müssen das so annehmen – ob wir wollen oder nicht. Auf der anderen Seite dürfen wir auch niemals vergessen, dankbar zu sein für das, was wir haben. Für die Möglichkeiten, die uns offen stehen und dankbar für all das, was wir schon erreicht haben.

Gesellschaftliche Schichten formen Menschen, formen Persönlichkeiten, formen Leben. Was wir daraus machen, überliegt uns. Denkt mal drüber nach.

Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020