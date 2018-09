Wahn oder Wirklichkeit

Leben wie im Märchen? So kommt es zumindest rüber, wenn man sich auf den Seiten wie der YouTuberin DabiBee (fast vier Millionen Abos auf YouTube) oder Bloggerin Caro Daur (1,6 Millionen Abos auf Instagram) umsieht. Schicke Klamotten, teure Reisen und immer up to date bei den neuesten Trends. Und genau darum geht es. Egal, welcher Trend – ob es sich um ein Diätprodukt, eine stylische neue Tasche oder eine Creme für vermeintlich makellose Haut handelt –, sie haben es, und sie berichten darüber. So verdienen sie bei entsprechender Anzahl an Followern eine gute Stange Geld.

Im Prinzip finde ich diese Art von Werbung, sofern sie richtig als solche gekennzeichnet ist, viel ansprechender und sympathischer als die gängigen Werbeanzeigen, mit denen man sonst gerne zugemüllt wird. Besorgniserregend finde ich aber, dass viele Kinder heute das Berufsziel Influencer haben. Es ist ein ähnlicher Traum wie der des Schauspielers. Nahezu unerreichbar. Dazu kommt, dass es aber so viel einfacher scheint, Influencer zu werden. Einfach ein paar schöne Bilder online stellen und zack – man ist berühmt. So zumindest die Idee. Realistisch ist das nicht, aber Träume müssen ja nicht immer realistisch sein. Trotzdem werden vor allem junge Menschen durch Social Media negativ beeinflusst. Sie geben ihr gesamtes – meist doch recht geringes – Taschengeld für diverse in der Regel überteuerte Produkte aus, die ihre Vorbilder augenscheinlich auch verwenden. Egal, ob zum Beispiel der neue Carb-Blocker, den so viele bewerben, wirklich effektiv ist oder nicht.

In der heutigen Zeit finde ich es sowieso schon sehr unübersichtlich, wer was im Netz macht, und wenn alle eine ach so heile Welt teilen, dann werden Illusionen geschaffen, die deprimieren können. Wenn ich den ganzen Tag mit Bildern von perfekt durchtrainierten Fitness-Influencern und wunderschön geschminkter Beauty-YouTuber zugekleistert werde, stelle ich mir irgendwann die Frage: „Wieso bist du nicht so dünn, makellos, sportlich und elegant?“ Man muss einen gesunden Mittelweg finden, sollte immer mal wieder in sich hineinhören und sich fragen: „Tut es mir gut, ständig diese ,perfekten’ Leben zu sehen?“ Ich glaube, auf Dauer können sich so vor allem junge Menschen allzu sehr in dieser Welt verlieren.

„Ich möchte echte Menschen sehen“

Ich „entfolge“ mindestens einmal im Monat diversen Accounts auf Instagram, weil ich merke, dass sie mir zu „perfekt“ sind. Ich will nicht immer Menschen sehen, die nur so „tun als ob“, ich will echte Menschen mit echten Leben, die mich inspirieren und die mich vielleicht auch mal motivieren, etwas Gutes zu tun, zum Beispiel Shia Su (ig: @_wastelandrebel), die über veganen, palmöl- und plastikfreien Minimalismus postet, oder James Trevino (ig: @james_trevino), der mit kreativen Ideen Bücher empfiehlt und so nicht nur zum Lesen, sondern auch zu einem besonderen Umgang mit Büchern motiviert.

Jeder hat natürlich andere Interessen und Vorlieben, aber das ist ein positiver Punkt an all diesen Influencern: Man findet immer einen, der Sachen macht, die man persönlich cool findet, die einen inspirieren und die man unterstützen kann. Man sollte sich nur nicht der Illusion hingeben, dass alles immer gut ist, alle dauerhaft happy sind und auch dass das Leben als Blogger ein einfaches ist, das niemals anstrengend werden könnte. Auch hinter einem Blog steckt enorm viel Arbeit, von der man als Konsument nicht immer alles mitbekommt.

Ich finde, man sollte also nicht alles von vornherein kritisieren und auch die Arbeit von Influencern als solche würdigen. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018