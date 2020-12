Warten auf die Corona-Impfung

Schulschließungen, keinerlei Feste oder Reisen und sogar Ausgangssperren – 2020 haben wir sehr viele neue Erfahrungen machen müssen, von denen wir in einigen Jahrzehnten noch unseren Enkeln erzählen, die uns wahrscheinlich schmunzelnd kein Wort glauben werden. Und auch wenn die Pandemie heute und in Zukunft in vielen Gesprächen Thema sein wird, hoffen wir doch alle darauf, diese schwierige Zeit endlich hinter uns zu lassen. Ein Hoffnungsschimmer sind die beiden Corona-Impfstoffe der Unternehmen Biontech und Pfizer, doch bedeutet eine Zulassung, dass der Spuk schlagartig aufhört?

Die Vorbereitungen laufen

Vergangenen Dienstag begann die Zulassungsprüfung der Corona-Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur. Bereits einen Tag danach meldete Großbritannien eine Notzulassung der beiden Stoffe. Bis zum Redaktionsschluss am 4. Dezember ist noch keine Entscheidung durch die EU getroffen worden.

Da derzeit geplant ist, dass noch am Tag der Zulassung die Verteilung des Impfstoffes beginnen soll, werden derzeit überall in Deutschland Impfzentren und mobile Impfteams für Ältere oder Schwerkranke eingerichtet. Auch an der Bergstraße – am Berliner Ring in Bensheim – laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren.

Risikogruppen dürfen zuerst

Auch, wenn noch nicht klar ist, wann es losgeht – fest steht dagegen bereits, wer zunächst berechtigt ist, sich impfen zu lassen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass neben den Risikogruppen also ältere und vorerkrankte Menschen, medizinisches Personal und jene vorrangig geimpft werden, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verantwortlich sind.

In den Sternen steht derzeit noch, wie lange es nach Beginn des ersten Impftages dauert, bis große Bevölkerungsmassen geimpft werden können. Das Bundesland Hessen rechnet damit, von Anfang an 28 000 Menschen täglich zu impfen. Bei den nachweislich benötigten zwei Dosen würde das Erreichen der 60-Prozent-Marke, also der Herdenimmunität, nach etwa 285 Tagen Mitte Oktober 2021 erreicht werden. Zu diesem Zeitpunkt sind zwar hoffentlich genügend Menschen geimpft, doch erst vier bis sechs Wochen nach der zweiten Impfung entfalten die Stoffe ihre schützende Wirkung, so dass wir erst in der Vorweihnachtszeit des nächsten Jahres mit der einsetzenden Herdenimmunität rechnen können. Nordrhein-Westfalen geht dagegen davon aus, dass erst Mitte des kommenden Jahres Massenimpfungen zu erwarten seien. Gleichzeitig ist fraglich, ob überhaupt die benötigte 60-Prozent-Marke erreicht werden kann oder ob sich zu wenige Menschen freiwillig gegen das neuartige Corona-Virus impfen lassen möchten.

Zu erwarten ist ferner, dass die Impfung ähnlich wie die Grippe-Impfung jährlich aufgefrischt werden muss, da es derzeit Hinweise gibt, dass die Immunität nachlassen könnte. Denn einerseits haben sich manche Betroffene bereits nachweislich zweimal infiziert und zum anderen haben andere Corona-Viren bereits Techniken entwickelt, um eine mehrmalige Infektion zu begünstigen, dies könnte durch Mutationen auch dem SARS-CoV-2-Virus gelingen.

Etwas mehr Normalität im Alltag

Die Immunität gegen das Betacoronavirus hält ungefähr 40 Wochen. Sollte das neuartige Virus ein ähnliches Verhalten aufweisen, so könnten nach Ende der Pandemie jedes Jahr erneut Tausende Covid-Fälle auftreten. Es zeigt sich also, dass der Spuk nicht sofort enden wird und wir wahrscheinlich noch lange Masken tragen und vom Homeoffice aus arbeiten werden. Dennoch können wir darauf hoffen, dass uns die Impfstoffe ein kleines Stückchen Normalität zurückgeben werden. Sophia Rhein

