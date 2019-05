Warum wählen gehen?

Alle fünf Jahre ist es soweit: Die Europawahl steht an. Dabei werden die Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Jedoch halten viele Menschen die Wahlen für nicht so wichtig, da sie keinen direkten Bezug zu ihrem Alltag sehen. Doch viele der Themen betreffen eben nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder der Europäischen Union (EU). Daher liegt der EU-Durchschnitt der Wahlbeteiligung bei gerade einmal 42,61 Prozent. Jedoch ist der Einfluss der Politiker im Europäischen Parlament größer, als viele denken. Zum Beispiel gelten die Gesetze, die dort zusammen mit dem Ministerrat beschlossen werden, genauso für Deutschland wie für jedes andere Land der EU.

Die wichtigsten Aufgaben des Europa Parlaments bestehen in Gesetzgebung, demokratischen Kontrollrechten und dem Haushaltsrecht. Bei der Gesetzgebung legt die Europäische Kommission einen Gesetzesentwurf vor, dem das Parlament zustimmen muss, um ihn geltend zu machen. Dieses Gesetz gilt dann in der gesamten EU. Die demokratischen Kontrollrechte beinhalten die regelmäßige Berichterstattung des Rates und der Kommission an das Parlament über ihre Aktivitäten. Ist das Parlament mit diesen nicht einverstanden, kann es sein Misstrauen aussprechen und die Kommission sogar zum Rücktritt zwingen. Im Bereich der Haushaltsrechte geht es im Wesentlichen um die Frage, wie viel Geld wofür ausgegeben werden darf. Zusammen mit dem Rat muss das Parlament hierbei dem Haushaltsentwurf der Kommission zustimmen.

Bei der Europawahl werden 751 Abgeordnete – 96 davon vertreten Deutschland – aus 27 verschiedenen Ländern gewählt. Diese Länder bilden zusammen die Europäische Union. Wahlberechtigt ist jeder EU-Bürger ab 18 Jahren.

In Deutschland läuft die Europawahl wie folgt ab:

Jede Partei erstellt vor der Wahl eine Liste an Politikern, die sie ins Europäische Parlament schicken wollen. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, umso mehr Abgeordnete von ihrer Liste sind gewählt. Je nachdem wie viele Stimmen für die Partei abgegeben wurden, bekommen sie dann einen gewissen Anteil an Sitzen im Parlament.

Wir von der BAnane haben uns umgehört, welche jungen Erwachsenen und Jugendlichen wählen gehen oder dies gerne tun würden und was sie sich von ihrer Wahlbeteiligung wünschen und erhoffen. Mia Eck

