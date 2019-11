Was bedeuten Entscheidungen?

Es gibt nicht wirklich viele Dinge im Leben, die wir kontrollieren können. Wer wir sind, was wir fühlen, wie wir etwas fühlen, auf welche Weise wir etwas fühlen. Wir können unser Herz nicht steuern, können unser Gehirn nicht auf Reset zurücksetzen. So etwas wie Entscheidungen haben wir Menschen uns nur ausgedacht, um eine Erklärung zu finden, warum wir etwas tun, wie wir es tun. Um uns zu rechtfertigen. Doch haben wir wirklich immer eine Wahl? Wenn uns die Bilder im Kopf nicht loslassen, wenn wir an nichts mehr denken können, ohne, dass die Tränen langsam tropfen. Unser Weinen und Wimmern schallt wie ein Echo zurück. Was ist es, was uns so fühlen lässt? Was ist es, was uns so denken lässt? Es könnte ein Albtraum sein, in einer Endlosschleife gefangen zu sein. Versuchen zu schreien, doch gefangen unter Wasser. Können wir das irgendwie beeinflussen? Kommen wir da alleine raus? Können wir wirklich unsere Gedanken und alles was damit zusammenhängt kontrollieren? Das Problem ist, auch hier hatten wir nie wirklich eine Wahl. Auch hier gab so etwas wie eine Entscheidung einfach nicht. Es war plötzlich einfach so. Denn man kann Herzen nicht steuern und man kann Gedanken nicht resetten. Einmal gedacht, werden sie immer existieren. Wir können nur lernen, damit umzugehen. Genauso wenig können wir Erinnerungen einfach auslöschen. Weder die Guten, noch die Schlechten. Es bleibt. Der Schmerz. Die Leere. Selbstbestimmte Entscheidungswahl existiert nicht. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.11.2019