Was beschäftigt uns wirklich?

Manchmal ist es schwer für uns, Ziele im Leben zu finden. Wir suchen und suchen, doch wir finden nichts. Wir wollen einen tollen Job, Karriere, ein Haus und eine Familie. Wir wollen die neueste Technik besitzen und das protzigste Auto fahren. Schnell fahren, bis wir vergessen, wofür wir überhaupt Verantwortung übernehmen. Bis uns wieder einfällt, was unsere eigentlichen Ziele im Leben sind. Wollen wir wirklich alles am materiellen Wert festlegen? Sind es nicht die innersten Gefühle, die uns bewegen? Ich frage mich, was uns wirklich beschäftigt, wenn wir nicht schlafen können. Ich frage mich, ob es nicht die Kleinigkeiten sind, über die wir uns den Kopf zerbrechen, Ich glaube daran, dass wir uns insgeheim über wirklich große Dinge sorgen und sie sich einfach in kleinen alltäglichen Sorgen widerspiegeln. Ich frage mich, an was wir wirklich denken, wenn wir sagen „Ich habe zu viel zu tun, ich habe zu viel im Kopf, ich habe keine Zeit.“ Was steckt dahinter? Es kann doch nicht nur daran liegen, dass wir arbeiten müssen, es kann doch nicht nur an den kleinen Dingen liegen. Wieso stressen uns Haushalt, Job und Schule so sehr? Warum stressen uns nie die größeren Fragen im Leben? Ich bin enttäuscht darüber, und ich denke, dass wir in Wirklichkeit all die wahrhaften Probleme verdrängen. Und so erschaffen wir uns neue, belanglose Probleme, mit denen wir uns tagein tagaus beschäftigen können. So leben wir in unserer eigenen Welt. Suchen nach Zielen im Leben. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019