Was bleibt von Weihnachten?

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch der Höhepunkt der Konsumschlacht und des Jahresendstresses. Auch wenn die Leute behaupten, ihre Geschenke schon Mitte Dezember eingekauft, verpackt und etikettiert zu haben, sprechen das erhöhte Verkehrsaufkommen und die langen Schlangen in Parkhäusern und auf Parkplätzen eine andere Sprache. In den Geschäften tummelten sich die Massen – und jetzt, zwischen den Jahren, sind sie wieder da, um ihr Weihnachtsgeld auszugeben und ungeliebte Geschenke umzutauschen oder gleich ganz zurückzugeben.

Zu Hause nimmt das Chaos kein Ende: Die Zahl der Kerzenreste in den Wohnzimmern ist ebenso gestiegen wie die Zahl der Tannennadeln auf dem Parkettboden. In den Kinderzimmern viel neues Spielzeug, in den Kühl- und Gefrierschränken mehr Braten, Klöße, Rotkohl, kurz gesagt: die Reste vom Feste. Die zuletzt benutzten Emojis werden vom geschmückten Tannenbaum dominiert. Draußen quillt die Altpapiertonne über vor Versandpaketen und Geschenkpapier.

Was bleibt also vom Fest der Feste außer diesen Überbleibseln und dem Gefühl, dass jede Hose plötzlich zwickt? Das Weihnachtsfest bahnt sich Jahr für Jahr langsam an – ein Angebot hier, ein Weihnachtsmarkt da –, nur um uns im verwundbarsten Moment Weltuntergangsszenarien zu offenbaren, die sich uns in den unterschiedlichsten Formen präsentieren: als zu spät gelieferte Päckchen, als kaputter Herd, Fleck auf dem Hemd, fehlende Zutaten für das Weihnachtsmenü oder als misslungener Plum Pudding. Doch spätestens, wenn die Familie oder der Freundeskreis am Tisch sitzt, sich einen guten Appetit und ein frohes Fest wünscht, sind all der Stress und das ganze Chaos vergessen. Dieser magische Moment hält mindestens bis heute an, denn dann beginnen die ernsthaften Silvester-Vorbereitungen. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019