Was gegen die Langeweile hilft

Ich denke, jetzt nach etwa einem Monat in „Quarantäne“ ist es sehr schwierig geworden, sich mit etwas Langfristigem zu beschäftigen, so dass die Langweile verschwindet. Es gibt vereinzelte Aufgaben, die man über den Tag machen kann, zum Beispiel – auch wenn es langweilig klingt – putzen oder Sachen sortieren – eben all die Dinge, denen man sonst gewollt eher aus dem Weg geht. Gerade darf man sich nicht mit Freunden treffen, aber um diese Zeit zu erleichtern, gibt es bestimmte Möglichkeiten, diese dennoch zu „treffen“. Man kann zum Beispiel gemeinsam eine Netflix-Party machen, was heißt, dass man sich zusammen über Netflix einen Film zeitgleich anschaut und sich währenddessen in einem Chat, der dort dabei ist, austauschen kann. Aber auch andere Möglichkeiten gibt es, das Programm „Houseparty“ ermöglicht dasselbe und ist eine Variante, mit Freunden via Gruppen-Videochat zu reden.

Abschließend kann man also sagen, dass es auf jeden Fall noch viele Alternativen gibt, sich den Alltag so spannend und produktiv zu gestalten wie möglich. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020