Was hat Bensheim 2019 gelesen?

Wenn es draußen kalt ist und es abends früh dunkel wird, steigt bei vielen die Lust, sich mit heißer Schokolade und Decke einzukuscheln und in die Welt der Bücher einzutauchen. Die BAnane hat für euch die beliebtesten Bücher aus der Stadtbibliothek Bensheim für 2019 herausgesucht und stellt sie euch vor.

Kinder von 9 bis 12 Jahren (Buchreihen)

Platz eins „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer: An der Wintersteinschule gibt es ein Geheimnis, das nur wenige kennen. Dort gibt es einen magischen Zoo, in dem Tiere sprechen können. Wer als einer der wenigen Schüler solch ein Tier geschenkt bekommt, hat einen besten Freund an seiner Seite, mit dem sich viele aufregende Abenteuer erleben lassen.

Platz zwei „Animox“ von Aimée Carter: Der zwölfjährige Simon ist kein gewöhnlicher Junge. Er ist ein Animox, ein Mensch, der sich in Tiere verwandeln kann. Und ehe sich Simon versieht, steckt er mittendrin im Kampf der Tierreiche. Eine abenteuerlustige Buchreihe für alle, die sich nach einem Hauch von „Warrior Cats“ sehnen.

Platz drei „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney: Gregory Heffley ist ein gelangweilter und manchmal auch ein wenig trotteliger Schüler. Zu seinem ersten Jahr an der Junior Highschool bekommt er von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt. Anfangs wenig begeistert von der Idee, beginnt er seine Erlebnisse aus der Schule und von zu Hause aufzuschreiben – für den Fall, dass er später mal berühmt werden sollte. Heraus kommt eine unterhaltsame Kinderbuchreihe, die witzige Alltagserlebnisse beschreibt und selbst Lesemuffel unterhalten dürfte.

Die beliebteste Jugendbuchreihe für Mädchen

„Das Reich der sieben Höfe“ von Sarah J. Maas: In dieser Buchreihe geht es um die junge Jägerin Feyre, die in das mystische und sagenumwobene Reich der Fae gerettet wird. Umgeben von lauernden Gefahren setzt sie alles daran, aus der geheimnisvollen Welt zu fliehen.

Die beliebteste Jugendbuchreihe für Jungs

„Skulduggery Pleasant“ von Derek Landy: Skulduggery Pleasant ist ein wahrer Meisterdetektiv. Abgesehen davon, dass er ein Skelett ist, kann er mit seinen magischen Fähigkeiten Feuer, Wasser, Luft und Erde beeinflussen. Zusammen mit der jungen Stephanie löst er knifflige Fälle und muss die Welt dabei vor den bösen Zauberern bewahren.

Der beliebteste Jugendroman (Einzelband)

„Die Gabel, die Hexe und der Wurm“ von Christopher Paolini: Zaubersprüche, Magie und Drachen. Willkommen in der Welt von Eragon. Dieses Buch umfasst drei Kurzgeschichten aus der beliebten Elfen- und Drachenwelt. Diesmal muss es Eragon in der aufregenden Drachenwelt wieder mit angriffslustigen Urgals, eigenwilligen Zwergen und mystischen Elfen aufnehmen.

Die beliebtesten Hörbücher

„Die drei Fragezeichen“ belegen als erfolgreichste Hörspielreihe der Welt auch 2019 den Spitzenplatz unter den beliebtesten Hörbüchern in Bensheim. Auf die drei jungen Detektive folgen die „Fünf Freunde“, die sich, mittlerweile seit über 40 Jahren in aufregende Abenteuer stürzen. Den dritten Platz belegt „Bibi Blocksberg“, die mit ihren Hexereien in mittlerweile über 130 Produktionen lustige und spannende Geschichten erzählt.

Auch 2019 hat die Digitalisierung wieder eine größere Rolle gespielt. Rund 22 Prozent der Medien wurden digital über den OnleiheVerbundHessen ausgeliehen (Zeitraum Januar bis November 2019). Kein Wunder, dass immer mehr Menschen diesen Service in Anspruch nehmen, wenn man sieben Tage die Woche rund um die Uhr seine Lieblingsbücher ausleihen kann. Dass 2019 im Zeichen des Umweltschutzes stand, spiegelt sich auch in den Ausleihen wieder. Während Erwachsene vor allem zu Ratgebern wie „Besser leben ohne Plastik“ griffen, stoß bei Kindern die Ausstellung von Grundschülern der Joseph-Heckler-Schule (JHS) zum Thema „Meeresverschmutzung“ auf reges Interesse. Auch die Grundschulen greifen die Thematik immer mehr auf und behandeln intensiver Themen zu Wald, Klimawandel und Müllvermeidung. Marvin Zubrod

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020