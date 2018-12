Was ich heute kann besorgen ...

Wenn man einmal angefangen hat, etwas zu machen beziehungsweise etwas zu erledigen, dann folgt meistens ein sehr produktives Tätigkeitsdomino. Ich nenne es jetzt einfach so. Ich finde nämlich, genauso fühlt es sich an und es ist bombastisch. Denn ganz oft kann ich mich einfach nicht aufraffen, verschiebe die Dinge auf andere Tage und lasse sie nur darauf warten, wieder vergessen zu werden. Doch dann denke ich mir: „Jetzt ist Schluss.“ „Du musst das jetzt erledigen.“ „Wenn du es heute nicht gebacken bekommst, wird es nächste Woche noch genauso da liegen wie jetzt.“ Tja leichter gesagt als getan. Aber ich habe jetzt ein paar Dinge gefunden, die mir wirklich helfen, mein ordentliches, organisiertes Ich zu unterstützen. Und das chaotische, faule Ich einfach mal links liegenzulassen. Ich beginne damit, dass ich mir eine Musik-Playlist raussuche oder erstelle, die mich zum Beispiel beim Putzen und Aufräumen unterhält. Etwa eine Playlist gefüllt mit vielen Liedern zum Mitsingen und tanzen oder was auch immer das Herz gerade begehrt. Als Nächstes lege ich mein Handy weg oder schalte es auf Flugmodus. Etwas zu erledigen, während das Smartphone alle zwei Minuten eine Nachricht anzeigt (und es einem in den Fingern brennt, diese zu öffnen), gestaltet sich eher als schwierig. Der dritte Punkt: Ich setze mir ein Zeitlimit, bis wann ich alles erledigt haben will. Dies ist aber optional. Nicht jeder kann wie ich unter Zeitdruck effizienter und schneller arbeiten. Aber die letzte Maßnahme ist die wichtigste: eine Belohnung setzen. Zum Beispiel eine Folge seiner Lieblingsserie auf dem Sofa schauen, eine Tasse Kakao oder Tee, ein Stück Schokolade oder oder oder… Bis neulich, Eure BAte

