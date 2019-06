Was möchte ich später mal werden?

Kaum eine andere Frage hat so viele Auswirkungen auf unser weiteres Leben und ist gleichzeitig so schwer zu beantworten, wie: „Was möchte ich einmal werden?“ Wie die Rate der Studienabbrüche (circa 33 Prozent) zeigt, wird von vielen Schulabgängern die Frage zunächst falsch beantwortet. Damit ein solcher Studienabbruch verhindert werden kann, ist es sinnvoll, sich mit möglichst vielen Angeboten vorher auseinanderzusetzen. Nicht immer muss es ein Studium an einer Universität sein, auch duale Studiengänge und Ausbildungen können zur gewünschten Karriere führen, wie die zweite Nacht der Ausbildung am 14. Juni in Bensheim zeigte.

Die 13 teilnehmenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen stellten im Rahmen der Messe insgesamt 38 verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge vor, welche in den Niederlassungen in Bensheim absolviert werden können. Die Nacht der Ausbildung richtete sich zwar vorwiegend an Schüler, doch auch Eltern, die zusammen mit ihren Kindern einen Einblick in das vielfältige Angebot erhalten wollten, waren in den Häusern stets willkommen. Bei manchen Unternehmen stand das Selbstausprobieren im Mittelpunkt, andere dagegen fesselten die Besucher durch erstaunliche Demonstrationen, wie einer Führung durch die Katakomben des Basinus-Bads. Um einen tieferen Einblick in die Unternehmen zu erhalten, konnten Interessierte in Gesprächen mit Auszubildenden und Ausbildern Fragen stellen und erste Kontakte knüpfen.

Dass es sich bei der Nacht der Ausbildung nicht um eine gewöhnliche Berufsmesse wie der „Hobit“ in Darmstadt handelt, sondern viel mehr um einen Tag der offenen Tür, bei welchem die Unternehmen sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe wenden, verleiht dem Event einen ganz besonderen Charme und viel Authentizität. Die Präsentation der Unternehmen findet direkt vor Ort statt, was ein viel näheres Kennenlernen der Arbeitsbedingungen ermöglicht und die Nacht der Ausbildung zu einem wertvollen Bestandteil der Berufswahl macht. Es ist trotz des einwandfreien Shuttleservices nicht möglich, innerhalb der kurzen Zeit alle Unternehmen zu besuchen, doch das ist auch gar nicht erwünscht. Denn anders als zentrierte Berufsmessen setzt man hier nicht auf die Quantität der besuchten Ausbildungsstätten und der mitgenommenen Flyer, sondern auf die Qualität der jeweiligen Präsentationen. Welchen Beitrag zur Beantwortung der Frage „Was möchte ich einmal werden?“ die Nacht der Ausbildung leistet, wird auch dadurch deutlich, dass sich Schüler einen Stempel für ihren Berufswahlpass geben lassen können.

Der Berufswahlpass richtet sich an Schüler der Sekundarstufen I und II. Er ist aus verschiedenen Teilen aufgebaut und regt dazu an, sich seinen Stärken und Neigungen bewusst zu werden, um den passenden Beruf zu finden. Darüber hinaus informiert er die Schüler über Bewerbungsverfahren und die Zeit während der Ausbildung.

Wer die Nacht der Ausbildung wirklich sinnvoll nutzt und sich bei Unternehmen informiert, die tatsächlich für ihn infrage kommen, hat beste Chancen, die schwierigste aller Entscheidungen mit Bedacht treffen zu können. Als Teilnehmerin möchte ich mich bei den Veranstaltern bedanken, die zum wiederholten Male einen wirklich ansprechenden Abend organisiert haben, der sogar mir, die sich nicht mehr am Anfang des Prozesses der Berufsfindung befindet, viele wertvolle Eindrücke aus der Arbeitswelt beschert hat. Sophia Rhein

