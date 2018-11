Wählen und gewählt werden: Am 12. November 1918 wurde das aktive und passive Wahlrecht für Frauen verabschiedet. Doch wie sieht es nach 100 Jahren Frauenwahlrecht in der deutschen Politik aus? Im Bundestag ist die relative Anzahl der weiblichen Abgeordneten rückläufig – da helfen eine Bundeskanzlerin und eine Verteidigungsministerin nur wenig. Und auch im Rahmen der hessischen Landtagswahl haben manche Parteien nur ein paar wenige „Quotenfrauen“ auf ihre Listen gesetzt. Von Geschlechtergerechtigkeit kann nicht die Rede sein. Auch auf dem Arbeitsmarkt schlägt das Patriarchat voll zu: prekäre Jobs, wenige Vorstandsposten, geringes Gehalt, kleine Rente. Jedes Jahr erinnert uns der Equal Pay Day daran, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Und das, obwohl es Frauen sowieso schwerer haben. Oder würden sich die Herren der Schöpfung mit Regelschmerzen zur Arbeit trauen? „So schlimm kann das doch gar nicht sein. Ihr bekommt doch auch die Kinder“ – danke, Freundchen. Aber nicht vergessen: It takes two to tango. Alles in allem hat sich das weibliche Geschlecht nicht schlecht geschlagen in den letzten 100 Jahren. Wir sind Pionierinnen, Pilotinnen und Politikerinnen – im Bundestag immerhin zu 30,9 Prozent. Bleibt zu hoffen, dass wir zum Jubiläum 200 Jahre Frauenwahlrecht im Jahre 2118 endlich die Gleichberechtigung in der Politik feiern können. We can do it. Bis neulich, Eure BAte

