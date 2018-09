Weltuntergang durch Konsum?

Es ist in der Regel nicht die Art von Thema, über die ich gerne schreibe. In der Regel bin ich auch nicht die Art von Mensch, die sich selber als Umweltaktivistin bezeichnen würde. Im Gegenteil: Ich muss zugeben, dass ich lieber die Augen verschließe, als über ernste Dinge nachzudenken oder etwas zu ändern. Doch irgendetwas inspiriert mich dazu, nun doch etwas zu dem Thema zu sagen beziehungsweise zu schreiben. Es ist Wahnsinn, wenn man sich bewusst vor Augen führt, wie wir leben. Wir haben einen Kühlschrank, der die ganze Zeit läuft, wir schauen Fernsehen – (fast) jeder von uns – wir verbrauchen Unmengen an Öl für unsere Autos, die viel zu viel Dreck in die Luft pusten. Wir konsumieren und konsumieren. Jeder von uns besitzt ein Smartphone, welches in einer unbeleuchteten Fabrik von Arbeitern angefertigt wurde, die nicht mal mehr einen Euro pro Stunde bekommen. Wir tragen Klamotten, die am besten nur ganz wenig gekostet haben, denn je günstiger, desto besser. Worüber wir nicht nachdenken, ist, dass für dieses T-Shirt auf der anderen Seite der Welt jemand giftige Gase einatmen musste und irgendwann deshalb vielleicht an Lungenkrebs sterben muss. Wir denken darüber nicht nach. Wir wollen auch nicht darüber nachdenken. Denn das ist ungemütlich und lässt uns unseren Lebensstil in Frage stellen. Und dann fragen wir uns, wie wir es ändern könnten und finden darauf keine Antwort. So traurig es ist: Wir versuchen zwar etwas zu ändern, aber so richtig hinbekommen tun wir es nicht. Oder findet sich vielleicht doch irgendwann eine Lösung, damit unser Planet noch etwas länger aushält? Bis neulich, Eure BAte

