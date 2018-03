Anzeige

Zurzeit wimmelt es in vielen Läden nur noch so vor Produkten, die vorgeben, umweltbewusst zu sein, was auch relativ gut den aktuellen Trend widerspiegelt. Umweltbewusstsein wird immer angesagter, was natürlich gleichzeitig bedeutet, dass umweltbewusste Produkte immer gefragter werden.

Doch auch wenn etwa ein To-go-Becher aus Bambus vorgibt, gut für die Umwelt zu sein, ist er das noch lange nicht. Denn ein Großteil eben dieser Becher besteht nicht aus reinem Bambus, sondern meistens vor allem aus Kunststoff, wodurch der To-go-Becher trotz seines Bambusanteils in der Müllverbrennung landet und somit keinen positiven Nutzen für die Umwelt hat.

Ein weiteres Problem bei dem Trend zum Umweltbewusstsein stellt oft die Herkunft des Produktes dar. Denn ein Gebrauchsartikel kann noch so ökologisch und umweltbewusst hergestellt worden sein – wenn er beispielsweise aus China importiert werden muss, richtet er aufgrund seines mehrere tausend Kilometer langen Transportwegs trotzdem mehr Schaden als Nutzen an.