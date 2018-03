Anzeige

Konzentration und Fokus: Die Musik an, der Laptop geöffnet und an, obwohl man gerade an Texten für Schule, Uni oder Arbeit sitzt? Fang an, die Arbeit minimalistischer anzugehen: Weniger ist mehr – und besser. Setze deine komplette Konzentration auf die Tätigkeit, die du erledigen musst. Effizienz ist das A und O!

Belohne dich: Motiviert bleiben ist nicht so einfach, wenn viele Sachen am Tag anstehen. Es ist wichtig, eine Work-Life-Balance herzustellen, um dauerhaft motiviert und fit zu sein. Ausgeschlafen lernt und arbeitet man konzentrierter und ist zudem besser gelaunt. Manchmal hilft es auch, sich mit positiven Ereignissen im Alltag zu belohnen: Eis essen mit der besten Freundin, trainieren gehen oder einfach mal vor dem Fernseher abschalten. Alisa Koch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.03.2018