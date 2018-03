Anzeige

Eine gute Bildung für einen breiten Teil der Bevölkerung ist einer der Schlüssel von wirtschaftlich erfolgreichen, demokratischen Staaten. Doch nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für Individuen gehört Bildung zu einem der wichtigsten Güter. Auch in Zeiten des World Wide Web sind Schulen noch immer die Bildungsstätte Nummer eins und werden es vermutlich viele weitere Jahrzehnte bleiben. Aus diesem Grund ist es sowohl im Sinne des Staates als auch der Eltern, dass die Schulen „gut“ sind. Da es jedoch schwer ist, als Außenstehender zu beurteilen, wann eine Schule „gut“ und vor allem, was an ihr „gut“ ist, gibt es Schulevaluationen, die versuchen, Stärken und Schwächen der Einzelschulen aufzudecken und an ihnen zu arbeiten. An so einer Schul-evaluation durfte ich im Rahmen meines Lehramtsstudiums nun teilnehmen.

Vor Beginn der Schulbewertung musste ich ein Seminar zum Thema besuchen, in welchem meine Evaluationsgruppe und ich über die Hintergründe und Kriterien von dieser speziellen Art von Feedback geschult wurden. Anschließend lernten wir dort das Erstellen von zielgruppengerechten und aussagekräftigen Fragebögen. Nachfolgend war es unsere Aufgabe, Grundschulen in Bezug auf ihr Nachmittagsangebot zu evaluieren. Und hier merkten wir bereits, dass die Theorie hinter den Fragenbögen unerlässlich ist. Denn Formulierungen, die für uns problemlos zu durchschauen sind, darauf hinunterzubrechen, dass sie selbst von Leseanfängern mit einer anderen Muttersprache, ohne die Möglichkeit nachzufragen, zu 100 Prozent verstanden werden, ist gar nicht so leicht. Zahlreiche Testpersonen mussten unseren Fragebogen lesen, bis wir die endgültigen Formulierungen und das Antwortformat ausgearbeitet hatten.

Dann folgte der spannendste Teil unserer Evaluation, der Besuch der zu bewertenden Schulen und das anschließende vergleichende Auswerten. Obgleich an jeder der teilnehmenden Grundschulen ganz unterschiedliche Antworten gegeben wurden, konnten wir uns nicht einigen, welche der Schulen am besten abschnitt. Daraus erhielten wir als angehende Lehrerinnen die Erkenntnis, dass der Mythos von einer guten Schule einen Wunschtraum darstellt, denn jede Schule hat sowohl ihre hellen als auch ihre dunklen Flecken. Schulevaluationen dienen also nicht dem Erstellen eines Rankings – so etwas gibt es Deutschland gar nicht – sondern allein dem Aufdecken der Schwächen und Stärken einer Einzelschule, um diese nachhaltig zu verbessern. Sophia Rhein