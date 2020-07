Wenn leben strafbar wird

Ungarn gilt als modernes Land in Zentraleuropa. Nach dem Volksaufstand vor 60 Jahren wurde das Land 1989 zur demokratischen Republik. Doch seit der Wahl Viktor Orbáns zum Ministerpräsidenten zerfällt die Demokratie immer weiter.

Mit seiner rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz hat Orbán über seine drei Amtszeiten hinweg viel Schaden am Rechtssystem Ungarns angerichtet. So sind Arbeitnehmer beispielsweise zu bis zu 400 Überstunden im Jahr verpflichtet, Flüchtlingshelfer werden für ihre Arbeit bestraft, da sie das Land in Gefahr brächten. 2013 verhängte die Regierung ein Aufenthaltsverbot für Obdachlose auf öffentlichen Plätzen, um den Tourismus nicht zu gefährden. Vor zwei Jahren wurde diese Regelung verschärft.

Zu wenig Betten

Wer in Ungarn obdachlos ist und auf der Straße schlafen muss, macht sich strafbar. Wer draußen erwischt wird, dem drohen eine Geld- oder Gefängnisstrafe. Nach der Bekanntgabe protestierten Gesetzesgegner auf vielen Budapester Plätzen mehrere Stunden auf Pappunterlagen auf dem Boden. Die Regierung beruft sich darauf, den obdachlosen Bürgern des Landes helfen zu wollen, indem die Polizei sie von der Straße in Notunterkünfte bringt. Die knapp 15 000 bereitgestellten Betten reichen aber nicht für geschätzt 30 000 Obdachlose aus. Zudem wurden viele kostenlose Unterkünfte geschlossen oder sind jetzt kostenpflichtig. Bedingungen, die wir uns an der Bergstraße kaum ausmalen können. Vielen der obdachlosen Menschen bleibt in Ungarn nichts anderes übrig, als in den Augen der Regierung zum Verbrecher zu werden. Alisa Kavelj

