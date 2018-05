Anzeige

In eine Bewerbung gehören normalerweise drei Dinge. Zunächst ein Anschreiben, indem man sich kurz vorstellt und dem Unternehmen sein Interesse an genau dieser Firma schildert. Man sollte sich im Vorhinein über die Arbeitsstelle informieren und die Bewerbung passend darauf zuschneiden. Außerdem ist es wichtig, einen Lebenslauf zu haben. In diesem sollte die Schullaufbahn beschrieben sein. Außerdem kann man als Schüler gerne auch Hobbys und Computerfähigkeiten oder Joberfahrungen dazuschreiben. Als letztes ist es wichtig, Zeugnisse an eine Bewerbung zu hängen. Die letzten zwei Halbjahreszeugnisse reichen meist aus. Wenn man alle Formalitäten beachtet und sich dem Unternehmen interessant präsentiert, hat man schon einmal gute Chancen auf ein Praktikum.

Was ebenfalls beachten sollte, ist, dass man am besten mehrere Unternehmen anschreibt. Es ist oftmals so, dass Unternehmen entweder eine Absage schicken oder einfach gar nicht antworten. Dies ist normal und man sollte es sich nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Außerdem kann man versuchen, Workshops oder Seminare zu einem Thema zu besuchen, welches einen interessiert. Das sieht im Lebenslauf ziemlich gut aus, und man kann mit etwas Glück in den Praxisphasen der Workshops einiges an praktischer Erfahrung sammeln. Damit wird man für Unternehmen automatisch interessanter, weil man sich schon ein wenig auskennt. Man sollte bei Bewerbungen kreativ sein und auch die komischsten Möglichkeiten in Betracht ziehen. Denn auch durch negative Erfahrungen im Praktikum kann man lernen beziehungsweise man weiß danach, dass diese Richtung doch nicht so zu einem passt.

Als letzten Tipp kann ich nur sagen, dass beispielsweise die Agentur für Arbeit für Schüler Studien- und Berufsberatungen gibt, zu denen man kostenlos hingehen kann. Gemeinsam mit Spezialisten kann man ermitteln, in welche Berufsrichtung man einmal gehen könnte.

Ich finde, es ist wichtig, den Unternehmen klarzumachen, dass es bedeutend ist für uns junge Menschen, praktische Erfahrung sammeln zu dürfen. Nur so können wir schließlich einen Beruf finden, der uns Spaß macht und bei dem wir 100 Prozent geben würden. Yara Völker

