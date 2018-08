Wie das Internet auf das Gedächtnis wirkt

Oftmals erinnern wir uns ganz genau daran, an welchen Orten wir ein Buch gelesen haben. Am Strand, im Park, im eigenen Garten oder gemütlich auf dem Sofa liegend. Auch bleibt uns in Erinnerung, ob es sich um ein Taschenbuch handelte oder welche Farben auf dem Cover zu sehen waren. Jedoch neigen wir dazu, den Inhalt des Gelesenen sowie den Autor oder die Autorin zu vergessen.

Es ist interessant zu sehen, dass wir die Erinnerungen ans Lesen, die mit der taktilen und der visuellen Wahrnehmung in Verbindung stehen, leichter erhalten als jene, die mit dem Inhalt einhergehen. Mir selbst geht es sehr häufig so. Ich halte ein gutes Buch in den Händen und wälze es in maximal zwei Tagen durch. Ich erinnere mich an die Ausgabe des Werkes, an das Cover, ja sogar, wo ich es gekauft habe oder wer es mir gegeben hat. An was ich mich manchmal nicht erinnere – und das ist traurig – ist der ganze Rest.

Das Lesen hat mehrere Facetten: Einerseits die Mischung aus Gedanken und Emotionen, die vom Werk hervorgerufen werden, und andererseits die Sinneseindrücke, die den Lesevorgang unterbrechen und manipulieren. Die heutigen Möglichkeiten, an Information zu gelangen, haben Auswirkungen auf unser Gedächtnis.

Die Tatsache, dass wir dank des Internets jederzeit auf Informationen zugreifen können, führt dazu, dass wir nichts mehr auswendig wissen müssen, unser Gedächtnis nicht mehr trainieren und auch die Konzentration nachlässt.

Das Resultat: Wir können uns oft nicht mal das merken, was wir gelesen haben, obwohl wir es in dem Moment als spannend empfunden haben. Antje Heitland

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018