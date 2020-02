„Wie ein Tautropfen, der vom Baum fällt“

Das Erste, was man akzeptieren muss, wenn man lernen will, Bogen zu schießen, ist, dass man zu Anfang nicht unbedingt so erhaben aussieht wie Legolas aus Herr der Ringe. Aber das ist im Prinzip gar nichts Schlechtes. Denn kennt man erst einmal die Regeln des Bogenschießens, will man gar nicht mehr nur noch cool aussehen, sondern zielsicher und ohne Verletzungen schießen können.

Sicherheit vor Coolness

Gemeinsam mit ein paar Freunden nahm ich nun an einem Einführungskurs zum Bogenschießen auf freiem Feld teil. Und eben genau das war das Erste, was uns klar gemacht wurde: Sicherheit vor Coolness. Zunächst lernt man, richtig zu stehen, eine der wichtigsten Grundregeln beim Schießen mit dem Bogen. Ein sicherer Stand hilft bei der Kontrolle des Bogens und beim Zielen. Dabei sind die Beine etwa hüftbreit auseinandergestellt, und man geht etwas in die Hocke mit dem Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, die „Skihaltung“. Dann wird der Bogen dazugenommen, diesen hält man, mit dem Körper im Einklang, leicht schräg.

Aufs Ankern und den richtigen Stand kommt es an

Der Bogen wird mit der schwachen Hand gegriffen, die Sehne mit der starken Hand zum Wangenknochen geführt. Dabei benutzt man nur drei Finger, Ring-, Mittel- und Zeigefinger, die „Kralle“. Der Daumenknochen wird so an den eigenen Kiefer gelegt, dass er sich in die Mulde der Weisheitszähne schmiegt. Diese Handposition nennt man „Ankern“. Das dient ebenfalls dazu, besser zu zielen, und hilft dem Schützen, die Sehne ohne Verletzungsgefahr loszulassen. Unsere Trainerin beschrieb das Loslassen der Sehne: „Wie ein Tautropfen, der vom Blatt fällt“. Was es heißt, die Sehne ohne Ankerpunkt loszulassen, konnte eine Freundin am eigenen Leib spüren, der blaue Fleck in der Armbeuge ist immer noch sichtbar.

Bis jetzt hatten wir also nur geübt, richtig zu stehen und zu ankern. Aber auch die Handhabung der Pfeile musste separat erläutert werden. Vor dem Benutzen eines Pfeils sollte dieser immer geprüft werden. Ein eingerissener Pfeil kann beim Abfeuern splittern und so den Schützen und andere Beteiligte schwer verletzen. Unsere Pfeile waren jedoch zum Glück alle in Ordnung und wir konnten nach ein paar Übungen, um die Pfeile richtig einzuspannen, auch endlich loslegen.

Umgebung stets beachten

Am Anfang haben wir erst mal auf eine große Fläche geschossen, um das Gefühl für die Mechanik des Bogens zu bekommen. Danach lernten wir, auf Zielscheiben zu schießen und dabei das Ankern und den richtigen Stand nicht zu vergessen. Eine weitere wichtige Regel beim Schießen mit spitzen Pfeilen ist die Sicherung der Schusslinie. Befindet sich ein Mensch oder ein Tier im Blickfeld, ist der Wind zu stark oder sind andere Gefahren in Sicht, sind alle auf dem Platz dafür zuständig, diese mit einem lauten „Sicherheit“ zu melden. Wenn all das dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, kann man sich seinen Bogen und seine Pfeile schnappen und frei schießen gehen.

Wir lernten, mit dem Langbogen zu schießen. Dieser eignet sich für Anfänger besonders gut, da er sehr simpel ist. Langbogen haben keine Zielvorrichtung und erlauben durch ihre Einfachheit, sich vorrangig auf das simple Bogenschießen zu konzentrieren. Von unseren drei Stunden Kompaktkurs konnten wir uns 90 Minuten frei im Parcours bewegen und auf alle Ziele schießen, die für uns freigegeben waren. Nach Ablauf der drei Stunden konnten wir alle sehr zuverlässig unsere Ziele treffen.

Am Ende des Kurses erwartete uns sogar noch eine kleine Überraschung. Mit Abschluss eines solchen Kurses kann man sich überall Equipment ausleihen und selbstständig Parcours, beispielsweise in dafür ausgestatteten Wäldern, abgehen. Alisa Kavelj

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020