Wie man es am besten mit der Familie an Weihnachten aushält

Die Gefühle an Weihnachten sind oft zwiespältig. Zum einen freut man sich auf die Geborgenheit, Kerzenlichter, die Tradition samt Weihnachtsbäumen und Geschenken, zum anderen kann es auch öfters zu Streitereien oder Diskussionen kommen, wenn sich einmal im Jahr die ganze Familie um den Weihnachtsbaum versammelt.

Warum ist das so? Gerade bei großen Familien ist es nicht selten, dass man bestimmte Familienmitglieder nur an Feiertagen wie Weihnachten und Ostern wieder sieht, sonst allerdings kaum Kontakt zu ihnen hat.

Erst weiß man nicht, was man ihnen schenken soll, weil es eben nur ferne Verwandte sind, man sie nicht wirklich kennt und wenig Zeit mit ihnen verbringt. Und genauso ist es dann am Tisch. Man weiß einfach nicht, was man erzählen soll und das Ganze endet in einem peinlichen Small-Talk oder noch schlimmer: Mit einem peinlichen Schweigen.

Niemand ist perfekt

Aber das muss es nicht! Es gibt genügend Tipps und Tricks, wie man dies umgehen kann. Nicht probieren perfekt zu sein. Denn niemand ist perfekt. Auch das Weihnachtsessen muss nicht perfekt sein. Tipp: Es hilft, wenn jeder mit anpackt und man sich die Aufgaben aufteilt. So gelingt es, eine gelockerte Stimmung herzustellen.

Vorher planen hilft

Kein Stress. Stress ist sowieso nie gut. Stress vermeiden lässt sich auch, indem man so viel wie möglich vorher plant (aber nicht zu sehr plant, denn man sollte sich nicht auf etwas versteifen). Zusätzlich kann es sinnvoll sein, sich bestimmte Stressbewältigungsstrategien raus zu suchen und diese einzuüben.

Sich Pausen nehmen. Pausen wirken Wunder! Einfach mal kurz an die frische Luft gehen und durchatmen. Und alles ist nur halb so schlimm. Sophia Musielack

