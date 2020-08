„Wieder einen geregelten Alltag“

Am vergangenen Montag haben die hessischen Schulen nach sechs Wochen Sommerferien wieder ihre Pforten geöffnet. So normal wie möglich soll das neue Schuljahr begonnen werden. Das bedeutet zwar, Masken auf dem Schulgelände, Einbahnstraßenregelung auf den Fluren und möglichst den Sicherheitsabstand einhalten. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass sich alle Schüler einer Klasse gemeinsam im Klassenzimmer aufhalten, wo kein Mindestabstand eingehalten werden kann. Innerhalb des Klassenraumes müssen die Masken nicht getragen werden, deshalb sollten die Fenster immer geöffnet bleiben, damit die Luftzirkulation gewährleistet wird.

Wir Schülerinnen und Schüler freuen uns, nach circa fünf Monaten mal wieder Unterricht nach Stundenplan zu haben – und das täglich. Wir von der BAnane-Jugendredaktion haben dazu Schülerinnen gefragt, ob sie es gut finden, dass die Schulen wieder einigermaßen normalen Unterricht anbieten und ob die noch geltenden Hygieneregeln gut eingehalten werden:

Alina (16): Einerseits finde ich es gut, dass wir wieder regelmäßig Unterricht haben, da man so seine Freundinnen endlich wieder jeden Tag sehen kann und wieder einen strukturierten Alltag hat. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass die Infektionszahlen wieder steigen werden und es zu einem weiteren Lockdown kommen könnte. Die geltenden Hygieneregeln werden auf meiner Schule, meiner Meinung nach, so gut wie möglich eingehalten. Auch die Lehrer achten darauf, dass sich alle korrekt verhalten.

Svenja (16): Ich finde es gut, dass die Schulen wieder geöffnet haben und wir wieder jeden Tag unterrichtet werden. So habe ich wieder einen normalen und geregelten Alltag. Die Hygienemaßnahmen werden, meiner Meinung nach, sehr gut eingehalten, da sowohl Schüler als auch die Lehrer darauf achten und die Einbahnstraßenregelungen beachten und auf dem Schulgelände ihre Masken tragen. Deshalb fühle ich mich auch wohl in der Schule und habe keine große Sorge, mich anzustecken.

Nicht nur in den Schulen, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es seit der vergangenen Woche wieder voller geworden. Besonders die Busse werden häufig frequentiert und auch dort werden die Fahrgäste gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen und, wenn möglich, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Doch gelingt dies wirklich und kann man sich im Bus auch ausreichend geschützt fühlen?

Alina (16): Generell fühle ich mich auch in den Bussen relativ geschützt. Leider habe ich es aber schon öfter beobachtet, dass Fahrgäste keine Maske tragen, das finde ich persönlich natürlich nicht gut.

Svenja (16): Im Bus fühle ich mich teilweise schon unwohl, da es sehr eng ist und jeden Tag viele Menschen ein- und aussteigen. Die Sitzplätze sind eigentlich immer belegt, und auch in den Gängen stehen viele Fahrgäste, so dass der Bus voll ist und kein Abstand eingehalten werden kann. Die Fenster sind auch nicht immer geöffnet. An die Maskenpflicht halten sich aber fast alle.

Überall wird also versucht, auf die geltenden Regeln zu achten und diese einzuhalten. In den Schulen klappt das meist besser als in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Trotzdem sollte jeder darauf, achten einen Mund-Nasenschutz zu tragen, wenn dies erforderlich ist, und auch der Sicherheitsabstand sollte, wenn möglich, eingehalten werden.

Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, können wir hoffen, dass der Schritt zurück zur Normalität gelingt und nicht bald wieder revidiert werden muss, denn das will momentan keiner. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020