Wir sind Herdentiere

Für alle von uns ist es gerade eine echt schwierige Zeit. Die Schulen sind noch geschlossen, einige Geschäfte haben noch immer zu, manche von uns können nicht mehr arbeiten gehen. Die ganzen Fakten rund um Covid-19 muss ich euch nicht vorbeten, ihr kennt sie alle in- und auswendig. Ich habe mir nur in letzter Zeit die Frage gestellt, warum es für einige von uns einfach so schwer ist, alleine zu sein. Es ist nicht so, dass wir nicht alleine klarkommen. Das Ding ist nur, wir wollen einfach nicht alleine sein. Warum alleine sein, wenn wir die Zeit auch in Gesellschaft verbringen könnten? Deswegen sind wir Menschen auch keine Einzelgänger von Grund auf. Wir wachsen in einer Familie auf, die sich um uns kümmert, und wir gründen vielleicht irgendwann selbst eine Familie. Auf jeden Fall ist es so, dass der Mensch nicht dafür geschaffen ist, lange allein zu sein.

So, was ist aber nun mit allen Alleinstehenden, die aufgrund der aktuellen Situation zur Zeit niemanden kennenlernen können? Das ist im Grunde genommen nicht möglich (außer beim Spazieren gehen mit Sicherheitsabstand), mit einer Gruppe von Freunden etwas zu machen, auch nicht. Die Bars und Restaurants haben zu. Was also nun? Jaja, ich werde euch jetzt keine Tipps geben, die ihr sowieso von allen Seiten hört, zum Beispiel: „Lerne dich selbst kennen.“ „Beschäftige dich mit dir selbst.“ „Finde heraus, wer du bist, wenn du alleine bist.“ Nehmt euch diese Tipps zwar zu Herzen, aber akzeptiert es auch, wenn ihr euch prinzipiell besser fühlt, wenn ihr unter Menschen seid. Das ist normal und es bedeutet einfach nur, dass man eben ein sozial veranlagter Mensch ist. Nicht immer allein sein zu können, muss nicht nur negativ sein. Aber umso besser, wenn ihr diese Chance nutzt und es anfangt, zu üben. Bis neulich, Eure BAte

