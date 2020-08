„Wir wissen nicht, ob es einen Plan B für die Schulen gibt“

Heute beginnt nach monatelangem Heimunterricht für hunderttausende Schüler in Hessen wieder der Präsenzunterricht. Angesichts steigender Infektionszahlen stellt der Neustart für viele ein Risiko dar. Doch die Schulen sind vorbereitet. Ob es noch weiteren Handlungsbedarf gibt, hat die BAnane-Jugendredaktion Friedemann Sonntag von der Gewerkschaft Erziehung und Wissen für den Kreis Bergstraße gefragt.

Fühlen Sie sich gut auf den Start des Präsenzunterrichts vorbereitet?

Friedeman Sonntag: In erster Linie freuen wir uns, wieder weitestgehend normalen Unterricht durchführen zu können. Allerdings bleibt am Ende natürlich immer eine gewisse Grundskepsis, wenn man in der Schule so tut, als gäbe es die Pandemie nicht. Masken sollen zum Beispiel derzeit nur nach Bedarf eingesetzt werden. Und falls es, wie in Mecklenburg-Vorpommern, zu Corona-Ausbrüchen an Schulen kommt, wissen wir auch nicht, ob es einen Plan B gibt.

Wo müsste Ihrer Meinung nach noch nachgebessert werden?

Sonntag: Wir brauchen zunächst einmal klare Regeln, ob und in welcher Weise es weiterhin digitalen Unterricht geben wird. Dazu muss sichergestellt werden, dass auch jedes Kind an dieser Unterrichtsform partizipieren kann. Für uns Lehrkräfte stellt sich natürlich die Frage, wie das in unsere Arbeitszeiten eingerechnet wird, wenn sowohl Präsenz- als auch Digitalunterricht durchgeführt werden soll. Bislang ist der digitale Unterricht beziehungsweise die Betreuung im sogenannten „Homeschooling“ einfach von uns als Zusatzleistung zu erbringen.

Hat der Heimunterricht in den letzten Monaten funktioniert?

Sonntag: Da ich fast nur Abschlussklassen unterrichtet habe, war die Umstellung kein Problem, da die älteren Schüler sehr selbstständig gearbeitet haben. Wenn ich aber an meinen Sohn denke, er ist in der ersten Klasse, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, selbstständig und dann auch noch digital zu arbeiten. Ein Elternhaus, in dem selbst Lehrkräfte sind, konnte das alles irgendwie leisten, aber gerade für die sozial benachteiligten Familien ist das sicher nicht leicht gewesen.

Gab es für diese Kinder Unterstützung?

Sonntag: Es hat seitens der Politik Zusagen für die Bereitstellung digitaler Endgeräte gegeben. Wie viele davon letztlich in Gebrauch genommen wurden, kann ich nicht sagen.

Nun ist es so, dass immer noch viele Lehrer zur Risikogruppe gehören. Gibt es für den Schulstart überhaupt genügend Lehrkräfte, die sich zum Unterrichten bereit erklären?

Sonntag: Anfangs ging man bei rund 20 Prozent der Lehrkräfte davon aus, dass sie zur Risikogruppe gehören. Momentan sieht es aber danach aus, dass fast alle Lehrerinnen und Lehrer für den Neustart zur Verfügung stehen beziehungsweise stehen müssen. In Schleswig-Holstein beispielsweise wurde nur ein Bruchteil der Anträge auf Unterrichtsbefreiung von Lehrkräften genehmigt. Von dieser Praxis gehe ich in Hessen zurzeit auch aus. Für die Kolleginnen und Kollegen ist das natürlich nicht angenehm, wenn sie zur Risikogruppe gehören, Ängste mit sich tragen und trotzdem Unterricht halten müssen.

Die Deutsche Gesellschaft für Virologie empfiehlt das Tragen von Masken im Unterricht. Halten Sie das aus pädagogischer Sicht für sinnvoll, wenn der Schüler aus der letzten Reihe nach vorne schreien muss, damit der Lehrer ihn versteht?

Sonntag: Ich finde, wichtiger als das Tragen von Masken wären pädagogisch sinnvolle Maßnahmen, wie das Halbieren der Klassen. Wenn wir mit diesem 50-Prozent-Model arbeiten – wie es in den vergangenen Monaten ja Praxis war – dann können die Abstände viel besser eingehalten werden. Gerade jetzt im Sommer halte ich es für praxisfern, wenn man sechs Stunden lang eine Maske tragen soll.

Das 50-Prozent-Modell bedeutet aber auch weniger Unterricht für die Schüler.

Sonntag: Ja, das bedeutet insgesamt weniger Schulstunden. Allerdings könnten dann die Schülerinnen und Schüler trotzdem weiterhin jeden Tag zur Schule gehen und das Lernen in kleinen Gruppen wäre deutlich intensiver. Hier böte sich die Chance, coronabedingte Unterschiede im Lernen deutlich schneller aufzufangen. Die dann frei gewordenen Ressourcen der Lehrkräfte könnten vor allem zur Betreuung für diejenigen eingesetzt werden, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Marvin Zubrod

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020